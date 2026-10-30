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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

آمریکا دو طلای کشتی آزاد را گرفت؛ سهم ایران و روسیه دو مدال برنز بود

آمریکا دو طلای کشتی آزاد را گرفت؛ سهم ایران و روسیه دو مدال برنز بود

در پایان رقابت‌های دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان، آمریکا دو مدال طلا گرفت و ایران و روسیه نیز هر کدام با دو مدال برنز به کار خود پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابت‌های دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶، آمریکا به دو مدال طلا رسید و ایران و روسیه هر کدام صاحب دو مدال برنز شدند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، بون باست از آمریکا با پیروزی ۹ بر یک مقابل وازگن توانیان از ارمنستان قهرمان شد. رحمان عموزاد از ایران و عباس گادژی ماگمادوف از روسیه نیز به مدال برنز رسیدند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، کایل اسنایدر آمریکایی در دیدار فینال با کامبک در ثانیه‌های پایانی و با نتیجه ۴ بر ۴ مقابل آرش یوشیدا از ژاپن به پیروزی رسید و دومین طلای آمریکا را کسب کرد. عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه و حسن یزدانی از ایران نیز مشترکاً روی سکوی سوم ایستادند.

به این ترتیب، آمریکا با دو مدال طلا، ایران با دو مدال برنز و روسیه نیز با دو مدال برنز، حاصل رقابت‌های این دو وزن را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 6994541
سیده فرزانه شریفی

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