به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یزدانی گفت: در وهله اول خدا را با تمام وجود شکر می‌کنم. بالاترین دغدغه و خواسته من این بود که شرمنده خانواده‌ها و این مردم عزیز و نجیب نشوم. خدا کمک کرد و دستم را گرفت تا از این آزمون دشوار دست‌خالی بیرون نیایم.



وی ادامه داد: مردم بزرگوار همواره حامی اصلی من بوده‌اند؛ از تک‌تک عزیزانی که در این شب‌ها و روزهای طاقت‌فرسا دعا کردند، انرژی مثبت فرستادند و پیگیر کشتی‌های فرزند خودشان بودند، از صمیم قلب تشکر می‌کنم.



مرد ۱۱ مداله کشتی آزاد ایران و جهان افزود: خدا را شکر می‌کنم که لطف کرد و دست‌خالی از این مسابقات برنگشتم. شرایط بدنی، کم کردن یا اضافه کردن وزن و هماهنگ شدن با قدرت حریفان در وزن‌های مختلف، نیاز به تمرینات سنگین و برنامه‌ریزی خیلی سختی داشت. اینکه توانستم بعد از دو سال دوری از مسابقات جهانی این مدال را بگیرم، قطعاً حاصل لطف خدا و زحمات مربیان و کادر فنی تیم ملی است.



کاپیتان تیم کشتی آزاد کشورمان گفت: راه قهرمانی هیچ‌وقت آسان نیست و در این مسیر، مصدومیت و مشکلات مختلف همیشه وجود دارد. چیزی که به من انگیزه می‌داد، فکر کردن به چهره و لبخند مردم ایران، حتی در دورترین شهرها و روستاها بود.



یزدانی در پایان ضمن تمجید از تلاش‌های فدراسیون کشتی، کادر فنی، دست‌اندرکاران و همه کسانی که در روند آماده‌سازی و بازتوانی وی نقش داشتند، یادآور شد: از فدراسیون کشتی، مربیان، هم‌تیمی‌های عزیزم، کمال سپاسگزاری را دارم. این مدال و این لحظات تاریخی متعلق به خاک پاک ایران و تک‌تک مردم باوفای آن است.