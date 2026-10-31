به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به بررسی عملکرد مدعیان وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان پرداخت و از روایت‌های متفاوت حسن یزدانی، کایل اسنایدر، آرش یوشیدا و عبدالرشید سعدالله‌یف در این رقابت‌ها نوشت.

وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان، فراتر از رقابت برای کسب مدال، میدان تقابل قهرمانان بزرگ و روایت‌های متفاوت بود؛ از بازگشت نفس‌گیر کایل اسنایدر برابر آرش یوشیدا تا مصدومیتی که عبدالرشید سعدالله‌یف را از رسیدن به فینال بازداشت و تلاش حسن یزدانی برای تثبیت جایگاهش در وزنی جدید.

این وزن که چهار قهرمان فعلی یا سابق المپیک و چندین قهرمان و مدال‌آور جهان را در خود جای داده بود، در نهایت با قهرمانی اسنایدر به پایان رسید؛ اما صحبت‌های کشتی‌گیران نشان داد که پشت نتایج نهایی، داستان‌هایی از فشار، فرسودگی، بازگشت و حسرت وجود دارد.

اسنایدر: در پنج دقیقه اول اصلاً خوب نبودم

کایل اسنایدر در حالی از عنوان قهرمانی جهان دفاع کرد که در فینال برابر آرش یوشیدا تا واپسین ثانیه‌ها در آستانه شکست قرار داشت. کشتی‌گیر آمریکایی که پیش از این نیز با شکست دادن عبدالرشید سعدالله‌یف راهی فینال شده بود، در مبارزه با حریف ژاپنی ابتدا چهار امتیاز از دست داد، اما در واپسین لحظات ورق را برگرداند.

اسنایدر درباره شرایط دشوار این مبارزه گفت: «پایان این مسابقه دیوانه‌کننده بود. راستش را بخواهید، نمی‌توانم باور کنم.»

او با اشاره به برتری حریف ژاپنی در بیشتر دقایق مسابقه اعتراف کرد: «داشتم به‌شدت شکست می‌خوردم. او در کنترل مبارزه و گرفتن دست بر من مسلط بود و مرا به عقب می‌راند. از حالت مناسب کشتی خارج شده بودم. در پنج دقیقه و ۱۰ ثانیه ابتدایی، عملکردم اصلاً خوب نبود.»

قهرمان آمریکایی در ادامه با اشاره به ضرورت جنگیدن تا آخرین لحظه گفت: «می‌گویند باید مسابقه را به پایان برسانید؛ نمی‌توانید فقط شروع خوبی داشته باشید.» این جملات، تصویری متفاوت از قهرمانی اسنایدر ارائه می‌کند؛ کشتی‌گیری که با وجود تجربه بالا، در بخش عمده‌ای از فینال تحت فشار بود، اما اجازه نداد برتری حریف تا پایان مسابقه حفظ شود.

اسنایدر در فاصله کوتاهی دو بار یوشیدا را خاک کرد و با ثبت پیروزی ۴ بر ۴، پنجمین طلای جهانی خود را به دست آورد. او پس از این رقابت، از احترام ویژه‌اش به دیگر قهرمانان این وزن نیز سخن گفت و حسن یزدانی و سعدالله‌یف را افرادی توصیف کرد که در جنبه‌های مختلف به او انگیزه داده‌اند.

یوشیدا: همه‌چیز با مسابقه فینال خراب شد

در سوی دیگر، آرش یوشیدا تا یک دقیقه پایانی فینال یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های دوران حرفه‌ای خود را در دست داشت. کشتی‌گیر ۲۲ ساله ژاپنی با اجرای برنامه‌ای حساب‌شده، اسنایدر باتجربه را تحت فشار قرار داد و چهار امتیاز پیش افتاد؛ اما نتوانست این برتری را حفظ کند.

یوشیدا که پیش‌تر حسن یزدانی و احمد تاج‌الدینوف را نیز از پیش رو برداشته بود، در فینال با وجود نمایش قابل‌توجهش، در نهایت به مدال نقره رسید.

او پس از شکست برابر اسنایدر گفت: «این مایه شرمساری بود. در تمام کردن فنون خاک خودم خوب عمل نکردم. همه‌چیز با این مسابقه فینال خراب شد.»

اظهارات یوشیدا نشان می‌دهد که او بیش از هر چیز از ناتوانی در به پایان رساندن کار و حفظ برتری خود ناراحت است. کشتی‌گیر ژاپنی در شرایطی که کنترل مبارزه را در اختیار داشت، در لحظات پایانی دو بار خاک شد تا فرصت کسب نخستین طلای خود در این سطح را از دست بدهد.

یوشیدا با وجود این شکست، یکی از چهره‌های برجسته وزن ۹۷ کیلوگرم بود؛ کشتی‌گیری که توانست چند قهرمان بزرگ را به چالش بکشد و تا آستانه شکست دادن مدافع عنوان قهرمانی پیش برود.

سعدالله‌یف: مصدومیت مرا از مسیر خارج کرد

عبدالرشید سعدالله‌یف، قهرمان شش دوره جهان و دارنده دو مدال طلای المپیک، یکی دیگر از چهره‌های سرشناس این وزن بود که در نهایت به مدال برنز رسید.

کشتی‌گیر روس که پیش از مسابقات آستانه به دنبال کسب هفتمین طلای جهانی خود بود، در یک‌چهارم نهایی برابر اسنایدر شکست خورد؛ مسابقه‌ای که در آن، افت توان بدنی او در ادامه مبارزه مشهود بود.

سعدالله‌یف پس از کسب مدال برنز، درباره شرایط آماده‌سازی خود توضیح داد: «همه‌چیز خوب پیش می‌رفت، اما مصدومیت مرا کمی از مسیر خارج کرد. فکر می‌کنم از نظر تعداد مسابقات و آمادگی جسمانی کمی کم گذاشتم.»

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که سعدالله‌یف با وجود تجربه و افتخارات فراوان، از تأثیر مصدومیت زانو بر آمادگی خود غافل نیست. او در مسابقات آستانه نتوانست به فینال برسد، اما با پیروزی در دیدار رده‌بندی، هشتمین مدال جهانی دوران حرفه‌ای خود را کسب کرد.

سعدالله‌یف که برای نخستین بار در مسابقات جهانی به مدال برنز رسید، با وجود ناکامی در رسیدن به هدف اصلی، از تلاش برای بازگشت به قله کشتی جهان سخن گفت.

او تأکید کرد: «تمام تلاشمان را می‌کنیم تا سال آینده هفتمین مدال طلای جهان را به دست بیاوریم.»

این اظهارنظر نشان می‌دهد که قهرمان روس همچنان به دنبال بازگشت به سکوی نخست است و نتیجه مسابقات آستانه را پایان مسیر خود نمی‌داند.

یزدانی در وزن جدید؛ پایان کار با هشتمین مدال جهانی

حسن یزدانی نیز در نخستین تجربه جهانی خود در وزن ۹۷ کیلوگرم، در مسیری متفاوت از سال‌های گذشته قرار گرفت. قهرمان ایرانی که سال‌ها در اوزان ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم در بالاترین سطح کشتی جهان رقابت کرده بود، امسال به وزن ۹۷ کیلوگرم آمد تا در کنار نام‌های بزرگی چون اسنایدر، سعدالله‌یف و تاج‌الدینوف قرار بگیرد.

یزدانی مسابقات را با پیروزی قاطع برابر حریف کره‌ای آغاز کرد و سپس در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل یوشیدا قرار گرفت؛ مبارزه‌ای که تا لحظات پایانی نزدیک دنبال شد، اما کشتی‌گیر ژاپنی در واپسین ثانیه‌ها با اجرای خاک، پیروزی را از آن خود کرد.

یزدانی پس از این شکست به مسیر رقابت برای کسب مدال برنز رفت و در دیدار رده‌بندی برابر احمد تاج‌الدینوف، قهرمان المپیک پاریس، به پیروزی رسید. او با استفاده از قدرت بدنی و اجرای فنون زیرگیری و کنترل حریف، مسابقه را با نتیجه ۵ بر صفر به پایان رساند. او در شرایطی به مدال برنز رسید که وزن ۹۷ کیلوگرم یکی از دشوارترین میدان‌های این دوره بود و قهرمانان المپیک و جهان برای رسیدن به فینال با یکدیگر رقابت می‌کردند.

چهار مدعی، چهار روایت متفاوت

رقابت‌های وزن ۹۷ کیلوگرم در آستانه، تصویری از تفاوت مسیر قهرمانان بزرگ کشتی جهان ارائه کرد. اسنایدر با بازگشتی دراماتیک از عنوان خود دفاع کرد؛ یوشیدا با وجود برتری تا واپسین لحظات، فینال را با حسرت به پایان رساند؛ سعدالله‌یف از تأثیر مصدومیت بر عملکردش گفت و یزدانی در نخستین تجربه جهانی خود در وزن جدید، همچنان جایگاهش را در میان مدعیان حفظ کرد.

در این میان، شاید مهم‌ترین نکته، اعتراف اسنایدر به دشواری مبارزه و صحبت‌های سعدالله‌یف درباره آمادگی جسمانی باشد؛ دو اظهارنظر که نشان می‌دهد در چنین وزنی، حتی نام‌های بزرگ و قهرمانان پرافتخار نیز برای رسیدن به موفقیت تا آخرین لحظه باید با فشار حریف شرایط بدنی و جزئیات تعیین‌کننده مسابقه بجنگند.