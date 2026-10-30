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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

کشتی آزاد جهان- قزاقستان

اولین مدال کشتی آزاد به رنگ برنز؛ عموزاد سوم جهان شد

اولین مدال کشتی آزاد به رنگ برنز؛ عموزاد سوم جهان شد

رحمان عموزاد ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی مسابقات جهانی به مصاف ممدوف رفت و با پیروزی برابر این کشتی‌گیر به مدال برنز جهانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در مرحله رده‌بندی به مصاف
شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۵ بر ۴ به سود عموزاد به پایان رسید و اولین مدال کشتی آزاد در این مسابقات به رنگ برنز شد.

عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت.

وی در شانس مجدد به مصاف داستانبک از قزاقستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود رحمان به پایان رسید.

کد مطلب 6994471

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    نظرات

    • آرین IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۸
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      پاسخ
      اینقدر به مربی نتازید،تجربه هست دیگه،همینکه 100 خودشون گذاشتن دستمریزاد داره

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