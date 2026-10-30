اولین مدال یزدانی در ۹۷ کیلوگرم؛ برنز جهان به نام کاپیتان

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در مرحله رده‌بندی به مصاف احمد تاج‌الدینوف قهرمان المپیک از بحرین رفت که این مسابقه با نتیجه ۵ بر صفر به سود یزدانی به پایان رسید.

حسن یزدانی کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی در اولین حضورش در وزن ۹۷ کیلوگرم در مسابقات جهانی به مدال برنز رسید و یازدهمین مدال خود را کسب کرد.

یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، حسن یزدانی به جدول شانس مجدد بازگشت.

یزدانی در مرحله شانس مجدد با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد.

پیش از این رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم به مدال برنز رسیده بود.