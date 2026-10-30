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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

کشتی آزاد جهان- قزاقستان

اولین مدال یزدانی در ۹۷ کیلوگرم؛ برنز جهان به نام کاپیتان

اولین مدال یزدانی در ۹۷ کیلوگرم؛ برنز جهان به نام کاپیتان

حسن یزدانی کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد با شکست احمد تاج الدینوف به مدال برنز مسابقات جهانی در وزن ۹۷ کیلوگرم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در مرحله رده‌بندی به مصاف احمد تاج‌الدینوف قهرمان المپیک از بحرین رفت که این مسابقه با نتیجه ۵ بر صفر به سود یزدانی به پایان رسید.

حسن یزدانی کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی در اولین حضورش در وزن ۹۷ کیلوگرم در مسابقات جهانی به مدال برنز رسید و یازدهمین مدال خود را کسب کرد.

یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، حسن یزدانی به جدول شانس مجدد بازگشت.

یزدانی در مرحله شانس مجدد با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد.

پیش از این رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم به مدال برنز رسیده بود.

کد مطلب 6994494

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