نخودی مقتدرانه شروع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، نمایندگان کشتی ایران در اوازن ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم چهار وزن پایانی روی تشک می‌روند.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی دارنده پنج مدال نقره و برنز جهان و قهرمان بازی‌های آسیایی در دور نخست با اکرم‌اف از تاجیکستان کشتی گرفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز میدان شد. نخودی در دور دوم با برنده مبارزه لیتوانی و کره جنوبی مصاف می‌کند.

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی‌زاده در دور نخست به مصاف هوتسولیاک از اوکراین می‌رود و در صورت برتری در دومین مبارزه مقابل برنده اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۲۴ از آمریکا و کشتی‌گیر گواتمالا خواهد رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی دارنده دو مدال نقره جهان در اوزان ۶۵ و ۷۰ کیلوگرم جهان در دور نخست استراحت می‌کند و سپس با کورماگومداف کشتی‌گیر روسی‌الاصل مجارستان مسابقه می‌دهد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، به مصاف برنده آلتونباش از ترکیه و چاپلین از قرقیزستان می‌رود.