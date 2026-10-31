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۹ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۲

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

نخودی مقتدرانه شروع کرد

نخودی مقتدرانه شروع کرد

محمد نخودی کشتی‌گیر وزن ۷۹ کیلوگرم در دور نخست موفق به شکست حریف تاجیکستانی خود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، نمایندگان کشتی ایران در اوازن ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم چهار وزن پایانی روی تشک می‌روند.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی دارنده پنج مدال نقره و برنز جهان و قهرمان بازی‌های آسیایی در دور نخست با اکرم‌اف از تاجیکستان کشتی گرفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز میدان شد. نخودی در دور دوم با برنده مبارزه لیتوانی و کره جنوبی مصاف می‌کند.

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی‌زاده در دور نخست به مصاف هوتسولیاک از اوکراین می‌رود و در صورت برتری در دومین مبارزه مقابل برنده اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۲۴ از آمریکا و کشتی‌گیر گواتمالا خواهد رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی دارنده دو مدال نقره جهان در اوزان ۶۵ و ۷۰ کیلوگرم جهان در دور نخست استراحت می‌کند و سپس با کورماگومداف کشتی‌گیر روسی‌الاصل مجارستان مسابقه می‌دهد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، به مصاف برنده آلتونباش از ترکیه و چاپلین از قرقیزستان می‌رود.

کد مطلب 6994803
سیده فرزانه شریفی

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