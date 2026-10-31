صاحبقرانی: تجمعات شبانه باید به پایگاه حکمرانی مردمی تبدیل شود

حجت‌الاسلام هادی صاحبقرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، تجمعات شبانه را بستری برای تحقق حکمرانی مردمی در انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: این اجتماعات باید زمینه‌ای فراهم کنند تا مردم خود را در عرصه انقلاب اسلامی نقش‌آفرین و مسئول بدانند و برای پیشرفت کشور حضور میدانی داشته باشند.

تجمعات شبانه؛ بستری برای تبادل نظر و حل مسائل مردم

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت این اجتماعات گفت: برای حفظ پویایی و جلوگیری از روزمرگی، باید این تجمعات به مراکزی برای تبادل نظر مردم و کارشناسان در حوزه‌های مختلف تبدیل شوند.

وی افزود: حضور کارشناسان و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مردم می‌تواند اثربخش باشد؛ همچنین باید فضایی فراهم شود تا شهروندان بتوانند مسائل، پیشنهادها و مطالبات خود را به‌راحتی مطرح کنند.

صاحبقرانی با اشاره به راه‌اندازی میزهای خدمت در برخی شهرستان‌ها بیان کرد: این میزها به مردم نشان می‌دهد که تجمعات شبانه صرفاً محلی برای گردهمایی نیست، بلکه می‌توانند بستری برای پیگیری و حل مشکلات آنان نیز باشند.

هنر و برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان

وی استفاده از ظرفیت‌های هنری را از دیگر راهکارهای افزایش جذابیت و مشارکت در این اجتماعات برشمرد و گفت: اجرای تئاتر، سرود، شعرخوانی و دیگر برنامه‌های هنری می‌تواند در پویایی این فضا مؤثر باشد.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به کودکان و نوجوانان اظهار کرد: در کنار غرفه‌های کودک، می‌توان از ظرفیت سینمای سیار نیز استفاده کرد و آثار تولیدشده به همت هنرمندان جبهه انقلاب را برای خانواده‌ها به نمایش گذاشت.

وی اضافه کرد: نمایش فیلم‌های کوتاه بصیرت‌آفرین و آموزشی، ارائه مشاوره‌های خانوادگی و حقوقی و اجرای برنامه‌های متناسب با گروه‌های سنی مختلف نیز می‌تواند به تقویت کارکرد این اجتماعات کمک کند.

مطالبه‌گری نباید به دوقطبی‌سازی منجر شود

صاحبقرانی با بیان اینکه تجمعات شبانه می‌توانند به بستری برای نقش‌آفرینی مردم در حکمرانی تبدیل شوند، گفت: یکی از کارکردهای این اجتماعات، فراهم‌کردن زمینه مطالبه‌گری مردم در عرصه‌های مختلف است؛ به‌گونه‌ای که مطالبات عمومی بتواند در تصمیم‌گیری‌ها و حتی روند مذاکرات نیز اثرگذار باشد.

وی در عین حال بر ضرورت آموزش شیوه صحیح مطالبه‌گری تأکید کرد و افزود: مطالبه‌گری باید به شکلی انجام شود که به دوقطبی‌سازی در جامعه منجر نشود؛ چراکه اگر این فرایند به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است به ابزاری برای دشمن در راستای ایجاد شکاف و فعال‌کردن گسل‌های اجتماعی تبدیل شود.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تأکید امام خمینی(ره)، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب بر وحدت و انسجام جامعه خاطرنشان کرد: حفظ اتحاد اجتماعی باید در تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های مطالبه‌گرانه مورد توجه قرار گیرد تا این اجتماعات به بستری برای مشارکت مؤثر مردم در حل مسائل کشور تبدیل شوند.