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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

متا خارج از دادگاه نوجوان شاکی را راضی به تسویه کرد

متا خارج از دادگاه نوجوان شاکی را راضی به تسویه کرد

شرکت متا پلتفرمز شکایت یک نوجوان که این شرکت را به اعتیادآور طراحی کردن اینستاگرام و فیس بوک متهم کرده بود، خارج از دادگاه تسویه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این نوجوان مدعی شده بود چنین طراحی به بروز مشکلاتی در زمینه سلامت ذهنی و اختلالات غذت خوردن در وی منجر شده بود.

این تسویه در حالی انجام شده که روز چهارشنبه فرایند انتخاب اعضای هیات منصفه برای دادگاهی برای بررسی ادعاهای نوجوان که با حروف مخفف اس جی و کی دی بی شناسایی شده اند، علیه متا و اسنپ(شرکت مادر اسنپ چت) آغاز شده بود. متا شکایت اس جی را چند روز قبل از برگزاری دادگاه تسویه کرد. بنابراین تسویه شکایت با کی دی بی به معنای آن است که دادگاه مذکور فقط برای بررسی اتهامات علیه اسنپ برگزار می شود.

وکیل این نوجوان در بیانیه ای اعلام کرد: ما به تامین ایمنی برای کودکان در شبکه های اجتماعی و مسئولیت پذیر کردن شرکت های فناوری متعهد می مانیم. ما خوشحالیم که این موضوع از طرف موکل ما حل شد.

به گفته سخنگوی متا تسویه شکایت ها، رد کردن شکایت ها و دادگاه ها بخشی از فرایند آزمایش پرونده های مشابه این است. وی در ادامه افزود: ما به دفاع از خود در دادگاه ادامه می دهیم و از سوابق خود دفاع می کنیم.

وی در ادامه اشاره کرد متا بیش از یک دهه است که ابزارهای حفظ ایمنی می سازد.

سخنگوی شرکت مادر اسنپ چت به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداد.

کد مطلب 6994857
شیوا سعیدی

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