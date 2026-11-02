به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در این گزارش اشاره شده که رباتِ داخل شرکت با نام رمزی «Max» با کمک شرکت چینی «Fourier» در حدود سه ماه ساخته شده است.

طبق اطلاعات موجود، وزن این ربات حدود ۱۰۶ پوند و ارتفاع آن حدود ۱.۵ متر است. نمونه اولیه دارای یک نمایشگر برای نشان دادن حالات صورت، یک بلندگوی تعبیه‌شده در داخل است و دستان آن طوری طراحی شده که قادر به بلند کردن اشیای کوچک باشد. همچنین برای راه‌اندازی ربات، از تراشه‌های Jetson Thor شرکت انویدیا در داخل دستگاه استفاده شده است.

نشریه اینفورمیشن نیز در گزارشی نوشته است که اگرچه هیچ تاریخ دقیقی برای عرضه نسخه تجاری این ربات اعلام نشده، اما متا از سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی مشغول توسعه نمونه دوم آن با نام رمز «Max ۲» است.

در این گزارش ذکر شده است که این شرکت آمریکایی، به‌روزرسانی‌هایی را در طراحی قفسه سینه و دستان ربات انجام داده و یک پروژکتور و حسگرهای اضافی را برای کمک به بالا رفتن آن از پله‌ها به کار برده است.

تلاش‌های متا برای ورود به حوزه ربات‌های انسان‌نما از سال گذشته و پس از آن آغاز شد که بلومبرگ اعلام کرد این شرکت تیمی با وظیفه ساخت سخت‌افزارهای ربات ایجاد کرده و هدف نهایی آن، انجام کارهای خانه است.

متا پس از انتشار این گزارش، استارتاپی را خریداری کرد که در زمینه توسعه هوش مصنوعیِ مخصوص ربات‌ها شناخته‌شده است.