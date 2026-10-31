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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

جلوگیری از فروش محموله نخل خرمای فاقد گواهی قرنطینه‌ای در یزد

جلوگیری از فروش محموله نخل خرمای فاقد گواهی قرنطینه‌ای در یزد

یزد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد از توقیف و ضدعفونی محموله نخل خرمای فاقد مجوزهای قرنطینه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، یحیی شفیعی اظهار کرد: کارشناسان حفظ نباتات این مدیریت در جریان نظارت بر جابه‌جایی و عرضه محصولات گیاهی، محموله‌ای از نخل خرما را که فاقد گواهی‌های قرنطینه‌ای بود، شناسایی کردند.

وی افزود: با شناسایی این محموله، از ادامه عرضه و فروش نخل‌ها جلوگیری شد و پس از بررسی کارشناسی، عملیات ضدعفونی با هدف پیشگیری از انتقال آفات و عوامل بیماری‌زا انجام گرفت.

شفیعی با اشاره به ثبت مشخصات محموله و خودروی حامل آن تصریح کرد: جابه‌جایی و عرضه نخل خرما و سایر محصولات گیاهی باید مطابق ضوابط قانونی و همراه با گواهی‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای معتبر انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد تأکید کرد: نظارت بر جابه‌جایی و عرضه مواد گیاهی برای صیانت از باغات و جلوگیری از گسترش آفات و بیماری‌های خسارت‌زا ادامه دارد و با محموله‌های فاقد مدارک معتبر طبق ضوابط برخورد می‌شود.

کد مطلب 6995052

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    نظرات

    • زهرا IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
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      چه جالب

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