به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، یحیی شفیعی اظهار کرد: کارشناسان حفظ نباتات این مدیریت در جریان نظارت بر جابه‌جایی و عرضه محصولات گیاهی، محموله‌ای از نخل خرما را که فاقد گواهی‌های قرنطینه‌ای بود، شناسایی کردند.

وی افزود: با شناسایی این محموله، از ادامه عرضه و فروش نخل‌ها جلوگیری شد و پس از بررسی کارشناسی، عملیات ضدعفونی با هدف پیشگیری از انتقال آفات و عوامل بیماری‌زا انجام گرفت.

شفیعی با اشاره به ثبت مشخصات محموله و خودروی حامل آن تصریح کرد: جابه‌جایی و عرضه نخل خرما و سایر محصولات گیاهی باید مطابق ضوابط قانونی و همراه با گواهی‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای معتبر انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد تأکید کرد: نظارت بر جابه‌جایی و عرضه مواد گیاهی برای صیانت از باغات و جلوگیری از گسترش آفات و بیماری‌های خسارت‌زا ادامه دارد و با محموله‌های فاقد مدارک معتبر طبق ضوابط برخورد می‌شود.