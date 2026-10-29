به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری و برنامه‌ریزی استان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و جمعی از مدیران، ظرفیت‌های راهبردی یزد را تشریح کرد و گفت: موقعیت مناسب در شبکه حمل‌ونقل، پیشینه تاریخی، برخورداری از تنها شهر ثبت‌شده جهانی ایران و سرمایه انسانی توانمند، از مزیت‌های مهم استان به شمار می‌روند.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم برای رفع مشکلات استان افزود: مدیریت چالش‌هایی همچون کمبود منابع آبی و افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت، به برنامه‌ریزی و تقویت زیرساخت‌ها نیاز دارد.

استاندار یزد با بیان اینکه خدمات استان محدود به جمعیت بومی نیست، اظهار کرد: سرانه مهاجرت در یزد تقریباً دو برابر متوسط کشور است. همچنین ۵۰ هزار دانش‌آموز با کد ملی متعلق به ۳۶۰ شهر کشور در مدارس استان تحصیل می‌کنند و مهاجران ۴۵ درصد مراجعان سرپایی مراکز درمانی یزد را تشکیل می‌دهند.

بابایی ادامه داد: ارائه خدمات به جمعیت مهاجر بخشی از مسئولیت‌های استان است، اما استمرار این روند بدون توسعه متناسب امکانات و زیرساخت‌ها دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه یزد در درآمدهای مالیاتی کشور گفت: این استان طی پنج سال گذشته در زمره ۱۰ استان برتر کشور از نظر مالیات وصول‌شده قرار داشته، درحالی‌که تنها ۱۰ درصد از مالیات وصولی به بودجه استان اختصاص یافته است.

استاندار یزد تأکید کرد: با وجود ظرفیت بالای تولید و فعالیت اقتصادی در استان، زیرساخت‌های موجود به سرمایه‌گذاری و نوسازی نیاز دارند و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند مزیت‌های رقابتی یزد را تضعیف کند.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به توان تولیدی استان در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن محصولات گلخانه‌ای و ۳۰ هزار تن پسته در یزد تولید می‌شود؛ آن هم در شرایط محدودیت منابع آبی و استفاده از آب با شوری بالا.

وی همچنین از پیشرفت اقدامات مربوط به توسعه حمل‌ونقل زمینی، ریلی و هوایی خبر داد و گفت: با مساعدت معاون اول رئیس‌جمهور، اقدامات اجرایی پروژه آزادراه نیز آغاز شده است.

استاندار یزد در پایان خواستار حمایت دولت از تکمیل طرح‌های عمرانی، نوسازی صنایع، توسعه شبکه حمل‌ونقل و ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شد و خاطرنشان کرد: تقویت این بخش‌ها برای حفظ توان اقتصادی استان و استمرار خدمات‌رسانی آن در سطح ملی ضرورت دارد.