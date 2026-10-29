پوردهقان: سهم قانونی یزد از درآمد معادن پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پوردهقان، عصر پنجشنبه، در نشست شورای اداری و برنامه‌ریزی استان یزد با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با قدردانی از تلاش‌های دولت در شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: دولت در روزهایی که دشمن به‌دنبال ایجاد تکانه‌های منفی اقتصادی و تشدید انتظارات تورمی در جامعه است، مسئولیت سنگینی برای تأمین معیشت مردم بر عهده دارد.

وی با اشاره به اقدامات و مواضع اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد فشارهای اقتصادی و انتشار مطالبی درباره وضعیت ارز و کالاهای اساسی، فضای روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، مقابله با این فشارها به برنامه‌ریزی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

پوردهقان با تأکید بر ضرورت همراهی قوا و ارکان حاکمیت تصریح کرد: همه ما در یک کشتی هستیم و باید برای عبور عزتمندانه کشور از مشکلات تلاش کنیم، اما این همراهی به معنای نادیده‌گرفتن ضعف‌ها و اشکالات موجود نیست. برخی مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست یا برداشت‌های ناصحیح از مسائل کشور است و باید برای اصلاح آن‌ها اقدام شود.

ضرورت تقویت عملکرد اقتصادی کابینه

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح عملکرد اقتصادی دولت اظهار کرد: در گفت‌وگوهای قبلی نیز بر نیاز به اصلاح در کابینه تأکید کرده‌ام. از نگاه من، برخی وزرا هنوز با تمام توان وارد میدان مقابله با مشکلات اقتصادی نشده‌اند و انتظار می‌رود در این حوزه فعال‌تر عمل کنند.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و اقدامات طرف مقابل افزود: همان‌طور که وزیر خزانه‌داری آمریکا به‌صورت مستمر در حال پیگیری سیاست‌های فشار اقتصادی است، مسئولان اقتصادی کشور نیز باید با جدیت و قدرت بیشتری از منافع مردم دفاع کنند.

پوردهقان ادامه داد: وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باید در برابر شرایط موجود پاسخ‌گو باشند و برای کنترل مشکلات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم اقدامات مؤثرتری انجام دهند. کارت زردی که اخیراً به وزیر اقتصاد داده شد نیز در همین چارچوب و با هدف تقویت عملکرد و اثرگذاری بیشتر دستگاه اقتصادی بود.

افزایش حقوق کارکنان و حمایت از بازنشستگان ضروری است

وی با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان دولت و بازنشستگان اظهار کرد: کاهش قدرت خرید کارکنان و مشکلات معیشتی بازنشستگان از مسائلی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از عملکرد مدیران و کارکنان استان یزد گفت: مدیران، معاونان، کارکنان و مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان برای انجام مسئولیت‌های خود تلاش می‌کنند، اما دریافتی آنان با هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی تناسب کافی ندارد.

وی افزود: در استانی صنعتی مانند یزد، باید برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و حفظ انگیزه نیروهای متخصص چاره‌اندیشی شود.

پوردهقان با اشاره به مباحث مطرح‌شده در زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: در جریان بررسی بودجه، موضوع افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال، با توجه به آثار شوک ارزی و تغییرات قیمت کالاها، مطرح شد. این موضوع در توافق‌هایی که با رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام شده بود نیز مورد توجه قرار داشت.

وی ابراز امیدواری کرد که در این زمینه تصمیم روشنی اتخاذ شود تا قدرت خرید کارکنان و وضعیت معیشتی آنان بیش از این تحت فشار قرار نگیرد.

ضرورت بررسی ظرفیت آب‌های ژرف در استان یزد

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع تأمین آب استان پرداخت و اظهار کرد: در جلسه‌ای با رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضوع آب استان را پیگیری کرده‌ام و استاندار یزد نیز نشست جداگانه‌ای در این زمینه داشته است.

وی با اشاره به موضوع آب‌های ژرف مطرح‌شده از سوی مسئولان استان افزود: این ظرفیت نیازمند بررسی‌های علمی و فنی بیشتری است و باید امکان استفاده از آن در یزد نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

پوردهقان ادامه داد: در کشور، مطالعات و اقداماتی درباره آب‌های ژرف در برخی مناطق، از جمله سیستان و بلوچستان، انجام شده است. با توجه به ظرفیت‌های مطرح‌شده در اردکان و دیگر شهرستان‌های استان، لازم است بررسی شود که آیا امکان بهره‌برداری از این منابع در یزد وجود دارد یا خیر.

وی تأکید کرد: استفاده از این ظرفیت، در صورت تأیید مطالعات تخصصی و رعایت ملاحظات فنی و زیست‌محیطی، می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های مورد بررسی برای تأمین آب استان مطرح باشد.

خاموشی هفت‌ساعته چاه‌های کشاورزی اردکان، مشکل جدی کشاورزان

پوردهقان با اشاره به مشکلات کشاورزان اردکان در سال جاری اظهار کرد: یکی از مسائلی که امسال مردم منطقه را به‌شدت تحت فشار قرار داد، قطع برق چاه‌های کشاورزی به مدت حدود هفت ساعت در روز بود.

وی افزود: با توجه به اینکه دوره‌های آبیاری در اردکان حدود ۷۰ روز طول می‌کشد، خاموشی روزانه هفت‌ساعته چاه‌ها مشکلات قابل‌توجهی برای کشاورزان ایجاد کرد و بر روند آبیاری زمین‌های کشاورزی اثر گذاشت.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده گفت: در روزهای اخیر، با همکاری وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو، کمیته‌ای ملی برای بررسی مسائل چاه‌های کشاورزی اردکان تشکیل شده و نخستین جلسه آن نیز برگزار شده است.

وی تصریح کرد: برای حل این مشکل، علاوه بر پیگیری‌های انجام‌شده، دستور و حمایت جدی در سطح دولت ضروری است تا موضوع خاموشی چاه‌های کشاورزی به نتیجه برسد و مشکلات کشاورزان کاهش یابد.

پوردهقان خواستار رسیدگی ملی به آلایندگی دشت یزد ـ اردکان شد

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، آلایندگی ناشی از توسعه صنعتی را از دیگر مسائل مهم استان دانست و اظهار کرد: یزد در کنار توسعه صنعتی، همچنان با مشکلات ناشی از آلایندگی مواجه است و این وضعیت زندگی مردم، به‌ویژه ساکنان دشت یزد ـ اردکان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اردکان افزود: در جریان این سفر، وعده‌هایی برای پیگیری مشکلات زیست‌محیطی مطرح شد و قرار بود مسائل استان در کارگروه ملی محیط زیست بررسی شود، اما این موضوع همچنان تعیین تکلیف نشده است.

پوردهقان تأکید کرد: انتظار داریم مشکلات آلایندگی دشت یزد ـ اردکان در کارگروه ملی محیط زیست مطرح و برای کنترل آلاینده‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی، تصمیم‌های مشخصی اتخاذ شود.

وی ادامه داد: توسعه صنعتی نباید به بهای تحمیل خسارت به سلامت مردم و محیط زیست مناطق پیرامونی انجام شود و لازم است دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند.

سهم قانونی مناطق معدنی باید به محل فعالیت معادن بازگردد

پوردهقان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان یزد اظهار کرد: یزد و شهرستان‌هایی مانند اردکان، بافق و بهاباد و بخش‌هایی از تفت و میبد از مناطق معدنی کشور هستند و فعالیت معادن و صنایع معدنی، علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی، پیامدهایی برای زیرساخت‌ها و زندگی مردم این مناطق دارد.

وی با اشاره به دو موضوع قانونی در زمینه درآمدهای معدنی افزود: نخست، موضوع حقوق دولتی معادن و سهمی است که باید به محل استقرار معدن بازگردد. دوم، تکلیف قانونی اختصاص یک درصد از درآمدهای معادن و صنایع معدنی برای جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت آن‌هاست.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس احکام قانونی مورد اشاره، منابعی باید برای جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت معادن و صنایع معدنی در حوزه‌هایی مانند راه‌ها، کشاورزی، درمان و بهداشت اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: با وجود این احکام، گزارش‌هایی که دریافت می‌کنیم نشان می‌دهد سهم مناطق آسیب‌دیده به‌طور مطلوب پرداخت نشده است و این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.

پوردهقان با اشاره به توجیه‌هایی که درباره محدودیت منابع دولت مطرح می‌شود، اظهار کرد: گاهی گفته می‌شود درآمدها باید برای پرداخت یارانه، خرید تضمینی گندم، تأمین کالاهای اساسی یا پرداخت حقوق و دستمزد هزینه شود؛ اما نمی‌توان منابعی را که برای جبران خسارت‌های مناطق معدنی در نظر گرفته شده است، بدون توجه به حقوق مردم همان مناطق در مصارف دیگر هزینه کرد.

انتقاد از تفاوت در اجرای تعهدات قانونی میان استان‌ها

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه تخصیص منابع در استان‌های مختلف گفت: انتظار می‌رود قوانین مربوط به سهم مناطق از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، در همه استان‌ها به شکل یکسان اجرا شود.

وی با مقایسه وضعیت استان‌های نفت‌خیز با مناطق معدنی افزود: در برخی استان‌های نفت‌خیز، سهم و تعهدات مرتبط با درآمدهای نفتی و مسئولیت‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما در استان‌هایی مانند یزد، کرمان و خراسان رضوی و جنوبی، هنگام پیگیری سهم قانونی مناطق، گاهی مسائل و محدودیت‌های بودجه‌ای مطرح می‌شود.

پوردهقان تصریح کرد: اگر قانونی برای اختصاص منابع به مناطق محل فعالیت معادن و صنایع معدنی تصویب شده است، باید به آن عمل شود و نمی‌توان حقوق مردم این مناطق را به دلیل وجود سایر هزینه‌های دولت نادیده گرفت.

وی با تأکید بر اینکه این منابع متعلق به مردم مناطق معدنی است، گفت: انتظار داریم معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرای تعهدات قانونی و بازگشت سهم استان از درآمدهای معدنی پیگیری کند تا منابع مورد نیاز برای جبران خسارت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها در اختیار مناطق مربوط قرار گیرد.

درخواست انتقال مطالبات مردم یزد به رئیس‌جمهور

پوردهقان در پایان با اشاره به حمایت مردم یزد از رئیس‌جمهور در انتخابات اظهار کرد: مردم استان یزد با امید به بهبود شرایط و حل مشکلات، از دولت انتظار دارند که به مطالبات آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه یزد و پیوندهای رئیس‌جمهور و مسئولان ملی با این استان افزود: انتظار داریم مطالبات مردم یزد، به‌ویژه در زمینه تأمین آب، کاهش آلایندگی، حمایت از کشاورزان، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازگرداندن سهم قانونی مناطق معدنی، با جدیت پیگیری شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار ما این است که این مسائل در سطح دولت تعیین تکلیف شود و مردم استان آثار عملی تصمیم‌ها و پیگیری‌ها را در زندگی خود مشاهده کنند.