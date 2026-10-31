داداشی نیاکی: آمار دقیق زیربنای توزیع عادلانه امکانات و خدمات است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین داداشی نیاکی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها، با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال جاری به روش «ثبتی‌مبنا» اظهار کرد: در این شیوه، اطلاعات جمعیتی از طریق اتصال و تجمیع داده‌های ۳۰ دستگاه اجرایی و همچنین اطلاعات خوداظهاری شهروندان و روستاییان جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

فرماندار رودسر بیان کرد: در چارچوب اجرای این طرح، ۹ روستا و ۹ ناحیه شهری در پنج شهر که از سوی مرکز آمار ایران انتخاب شده‌اند، تحت پوشش سرشماری قرار می‌گیرند و مأموران سرشماری برای تکمیل اطلاعات به این مناطق مراجعه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه آمار دقیق و قابل اتکا، پایه و اساس تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف است، تصریح کرد: هرگونه برنامه‌ریزی برای عمران و آبادانی، توسعه زیرساخت‌ها، توزیع امکانات و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان، نیازمند دسترسی به اطلاعات آماری صحیح و دقیق است.

داداشی نیاکی ادامه داد: اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این طرح، مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در سطوح شهرستانی، استانی و ملی قرار می‌گیرد و از این رو، دقت مردم در ثبت اطلاعات اهمیت بسزایی دارد.

وی اضافه کرد: از شهروندان و روستاییان درخواست داریم در فرآیند خوداظهاری، اطلاعات خود را به‌صورت واقعی، کامل و دقیق ثبت کنند و از ارائه آمار نادرست و ناقص یا خودداری از مشارکت در این طرح بپرهیزند.

فرماندار رودسر با اشاره به محدود بودن زمان اجرای این طرح به مدت یک ماه، تأکید کرد: شهروندان و روستاییان مشارکت در سرشماری را به روزهای پایانی موکول نکنند و در فرصت تعیین‌شده نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند تا فرآیند جمع‌آوری و تکمیل داده‌ها با دقت و نظم بیشتری انجام شود.

داداشی نیاکی همچنین نقش رسانه‌ها را در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای افزایش مشارکت عمومی در این طرح ملی مهم دانست و افزود: همراهی رسانه‌ها و آگاهی‌بخشی به شهروندان می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم و اجرای مطلوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن را فراهم کند.