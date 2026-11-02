به گزارش خبرنگار مهر، سجاد صدیقی ظهر دوشنبه در یادواره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز که در مسجد جامع کلاچای برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت نقش‌آفرینی معلمان در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی اظهار کرد: یکی از چالش‌های گذشته بسیج فرهنگیان، نبود ارتباط معنادار میان فعالیت‌های این مجموعه و فضای واقعی مدارس بود.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور، با بیان اینکه بسیاری از حوادث مهم کشور به شکل یک روایت تشکیلاتی منسجم در مدارس بازتاب پیدا نمی‌کرد، تصریح کرد: در ماه‌های اخیر، با الگوبرداری از ظرفیت پایگاه‌های بسیج دانش‌آموزی، راه‌اندازی کانون‌های بسیج فرهنگیان در مدارس نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به راه‌اندازی این کانون‌ها در سه هزار مدرسه همزمان با هفته بسیج گفت: این طرح زمینه شناسایی و سازماندهی معلمان دغدغه‌مند و توانمند در حوزه‌های روایتگری، گفت‌وگو، فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی و کمک به پیشرفت مدارس را فراهم می‌کند.

صدیقی، نخستین مأموریت این کانون‌ها را اجرای پروژه‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی با محوریت خانواده عنوان کرد و افزود: برنامه‌های بعدی نیز متناسب با شرایط روز جامعه، تحولات کشور و ضرورت تبیین حوادث و مسائل مختلف طراحی و اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی در تاریخ انقلاب اسلامی بیان کرد: شهدای دانش‌آموز در زمان خود افرادی بصیر و ولایت‌مدار بودند که با خدا معامله کردند و تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایران حاکم باشد، آسیبی به این کشور نخواهد رسید.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار و شهادت در مقابله با جنگ نرم دشمنان تصریح کرد: الگوبرداری جوانان ایران اسلامی از آرمان‌ها و اندیشه‌های شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی، نقش مؤثری در مقابله با توطئه‌های دشمنان دارد.

صدیقی در پایان تکریم و تعظیم شهدا را اقدامی مقدس دانست و گفت: برای تحقق اهداف و آرمان‌های اسلام و انقلاب باید فرهنگ ایثار و شهادت به‌درستی برای نسل جوان تبیین و منتقل شود.