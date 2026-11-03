محمد حسن رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نخستین دوره مسابقات کاپ آزاد فرود دقت پاراگلایدر کشوری در گیلان به میزبانی رودسر گفت: این رویداد ورزشی با حضور ۴۵ خلبان پاراگلایدر از سراسر کشور برگزار می گردد که فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و ورزش‌های هوایی منطقه فراهم می‌کند.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان رودسر، با اشاره به اینکه بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این رقابت‌ها از روز دوازدهم آبان ماه با ورود ورزشکاران آغاز می‌شود و مسابقات اصلی در روزهای سیزدهم و چهاردهم برگزار خواهد شد اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود خلبان پاراگلایدر، شامل بانوان و آقایان از میان برترین ورزشکاران این رشته در کشور، در این رقابت‌ها حضور داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و ساحلی رودسر تصریح کرد: برگزاری این مسابقات برای نخستین بار در استان گیلان، اتفاقی ارزشمند برای توسعه ورزش‌های هوایی و معرفی توانمندی‌های شهرستان رودسر است.

رهبر با اشاره به اینکه بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این رقابت‌ها از روز دوازدهم آبان ماه با ورود ورزشکاران آغاز می‌شود و مسابقات اصلی در روزهای سیزدهم و چهاردهم برگزار خواهد شد، اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود خلبان پاراگلایدر، شامل بانوان و آقایان از میان برترین ورزشکاران این رشته در کشور، در این رقابت‌ها حضور داشته باشند.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان رودسر با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و ساحلی رودسر تصریح کرد: برگزاری این مسابقات برای نخستین بار در استان گیلان، اتفاقی ارزشمند برای توسعه ورزش‌های هوایی و معرفی توانمندی‌های شهرستان رودسر است.

وی افزود: با ثبت شرکت هوانوردی عقاب آسمان خزر تلاش داریم سایت پروازی رودسر را به پایگاهی برای میزبانی رویدادهای ملی در رشته‌های هوانوردی، پاراگلایدر و رشته‌های مرتبط تبدیل کنیم.

رهبربا دعوت از شهروندان و علاقه‌مندان برای تماشای این رقابت‌ها گفت: حضور عموم مردم در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای تماشای مسابقات آزاد و رایگان است و امیدواریم میزبان شایسته‌ای برای ورزشکارانی باشیم که از نقاط مختلف کشور به رودسر سفر می‌کنند.