حضور گسترده مردم در ۱۳ آبان پیام اقتدار ملی به دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی‌نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودسر با اشاره به اهمیت اجرای سرشماری نفوس و مسکن اظهار کرد: سرشماری زیربنای تصمیم‌گیری صحیح برای توزیع عادلانه خدمات و امکانات در کشور است و دقت آمارگیران، امانت‌داری متولیان و همکاری شهروندان، زمینه برنامه‌ریزی دقیق و قابل اعتماد برای نسل آینده را فراهم می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان رودسر افزود: این شهرستان از هنرمندان توانمندی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و برخی محصولات صنایع‌دستی آن شهرت ملی دارند؛ ازاین‌رو ایجاد بازارچه صنایع‌دستی در یکی از مسیرهای پرتردد مسافران و گردشگران می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های بومی و حمایت از هنرمندان منطقه داشته باشد.

۱۳ آبان نماد تداوم مبارزه با استکبار جهانی است

امام جمعه رودسر با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، سالروز تبعید حضرت امام خمینی(ره) و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، اظهار کرد: ۱۳ آبان فراتر از یک مناسبت تاریخی است و نباید صرفاً در چارچوب واقعه تسخیر لانه جاسوسی به آن نگریست، بلکه این روز نماد تداوم مبارزه با استکبار جهانی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر است.

ابراهیمی‌نوری با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز بیش از گذشته ماهیت خود را آشکار کرده‌اند، افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان نماد وحدت، همبستگی و حمایت از مظلومان است و حضور گسترده مردم در این اجتماع، پیام روشنی برای دشمنان خواهد داشت.

وی مهم‌ترین پیام حضور حداکثری مردم را نمایش اقتدار ملی و تقویت امنیت پایدار کشور دانست و تصریح کرد: هوشیاری مردم و مسئولان، رمز موفقیت و عبور از شرایط حساس کنونی است.

مواضع جمهوری اسلامی در قبال رژیم صهیونیستی تغییر نمی‌کند

امام جمعه رودسر با اشاره به انتخابات پیش‌روی رژیم صهیونیستی و تحولات مرتبط با آن تأکید کرد: رژیم صهیونیستی از نگاه جمهوری اسلامی ایران، رژیمی غاصب و نامشروع است و برگزاری انتخابات در این رژیم تأثیری بر مواضع و راهبرد جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن به اهداف خود از آرمان‌هایش دست نخواهد کشید و راهبرد کلان کشور در مقابله با رژیم صهیونیستی بدون تغییر ادامه خواهد یافت.