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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

نجات دو مفقودی در منطقه شمسک گرگان پس از ۷ ساعت جست‌وجو

نجات دو مفقودی در منطقه شمسک گرگان پس از ۷ ساعت جست‌وجو

گرگان- معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از پایان موفقیت‌آمیز عملیات جست‌وجوی دو فرد مفقودشده در منطقه شمسک گرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: ساعت ۲۳ و یک دقیقه هشتم آبان‌ماه، گزارشی از مفقود شدن دو نفر در منطقه شمسک گرگان، پس از اعلام مردمی و تأیید نیروی انتظامی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: در پی دریافت این گزارش، چهار تیم عملیاتی از پایگاه‌های زیارت و قرق و شعبه گرگان با مجموع ۱۳ نیروی امدادی به منطقه اعزام شدند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: نیروهای امدادی برای اجرای عملیات جست‌وجو و نجات، یک دستگاه آمبولانس، یک خودروی کمک‌دار سبک و یک دستگاه موتورسیکلت را به کار گرفتند و پس از ساعت‌ها جست‌وجو موفق شدند هر دو فرد مفقودشده را پیدا کنند.

حاجیلری با اشاره به وضعیت افراد پیدا شده خاطرنشان کرد: هر دو نفر به نقطه امن منتقل شدند و یکی از آن‌ها که در جریان این حادثه مصدوم شده بود، برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی انتقال یافت.

وی زمان پایان عملیات را ساعت ۶ صبح نهم آبان‌ماه اعلام کرد و گفت: عملیات جست‌وجو و نجات با تلاش نیروهای امدادی پس از حدود هفت ساعت با موفقیت به پایان رسید.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان در پایان از شهروندان خواست هنگام حضور در مناطق جنگلی و کوهستانی، نکات ایمنی را جدی بگیرند و در صورت بروز حادثه یا مفقود شدن افراد، در سریع‌ترین زمان با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6995373

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