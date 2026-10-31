۲ نفر در سوانح ۲۴ ساعت گذشته اصفهان جان باختند

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، نجاتگران و امدادگران این جمعیت در سطح استان به ۳ مورد حادثه و نیاز به خدمات امدادی پاسخ دادند که در جریان این عملیات‌ها، به مجموعاً ۸ حادثه‌دیده امدادرسانی شد.

وی با تشریح تفکیکی آمار حوادث و خدمات ارائه‌شده افزود: از مجموع ۳ حادثه ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته، یک مورد مربوط به حوادث جاده‌ای و ۲ مورد نیز خدمات حضوری به مراجعان و نیازمندان به دریافت کمک‌های امدادی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به وضعیت مصدومان و آسیب‌دیدگان تصریح کرد: در این حوادث ۶ نفر مصدوم شدند که اقدامات درمانی سرپایی برای ۲ نفر در محل انجام گرفت؛ همچنین با تلاش تیم‌های امدادی، عملیات رهاسازی در ۳ مورد صورت پذیرفت و متأسفانه ۲ نفر نیز به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را در صحنه حادثه از دست دادند.

مومنی در خصوص پایگاه‌های فعال در این عملیات‌ها خاطرنشان کرد: پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر مستقر در «عوارضی باغ فین کاشان» و «مورچه خورت شاهین‌شهر (۲)» با آمادگی کامل به پوشش امدادی این حوادث و خدمت‌رسانی به مسافران و شهروندان اقدام کردند.