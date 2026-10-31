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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

تصادف پراید، پژو ۲۰۶ و آریسان با اسب در جاده ماهدشت_ اشتهارد

تصادف پراید، پژو ۲۰۶ و آریسان با اسب در جاده ماهدشت_ اشتهارد

اشتهارد _ رئیس اورژانس البرز با اشاره به تصادف سه خودرو با یک اسب گفت: پنج مصدوم این حادثه پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز از مصدومیت پنج نفر در پی برخورد سه دستگاه خودرو با یک اسب در جاده ماهدشت به اشتهارد خبر داد و اظهار کرد: این حادثه صبح روز ۹ آبان ۱۴۰۵ در جاده ماهدشت به اشتهارد رخ داد و طی آن سه دستگاه خودروی پراید، پژو ۲۰۶ و آریسان با یک اسب برخورد کردند.

وی افزود: در پی این حادثه پنج نفر از سرنشینان خودروها مصدوم شدند که همگی مرد بودند.

رئیس اورژانس البرز با اشاره به اعزام نیروهای امدادی به محل حادثه گفت: بلافاصله پس از اعلام گزارش، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

مهدوی ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی با هشدار نسبت به خطر تردد احشام در حاشیه جاده‌های برون‌شهری و روستایی بیان کرد: حضور حیوانات در مسیرهای عبوری می‌تواند زمینه‌ساز تصادفات زنجیره‌ای و حوادث ناگوار شود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز از رانندگان خواست هنگام تردد در این مسیرها با سرعت مطمئنه حرکت کنند و هوشیاری لازم را داشته باشند. همچنین دامداران باید از رهاسازی احشام در نزدیکی جاده‌ها و معابر اصلی خودداری کنند.

کد مطلب 6994983

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