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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

کشتی آزاد جهان - قزاقستان؛

ایران با ۲ طلا در تعقیب آمریکا و روسیه؛ جایگاه سوم برای آزادکاران

ایران با ۲ طلا در تعقیب آمریکا و روسیه؛ جایگاه سوم برای آزادکاران

تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابت‌های چهار وزن دوم قهرمانی جهان با کسب دو مدال طلا توسط احمد محمدنژاد جوان و امیرحسین زارع، در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مسابقات ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان، ایران ۲ طلا در اوزان ۶۱ و ۱۲۵ کیلوگرم کسب کرد. آمریکا و روسیه نیز یک مدال طلا به دست آوردند. احمد محمدنژاد جوان و امیرحسین زارع با برتری مقابل حریفان روس خود طلا گرفتند.

در مبارزه حساس ۸۶ کیلوگرم، کایل دیک ۳ بر ۲ آرسنی دژیوف از جمهوری آذربایجان را شکست داد تا دیک تنها طلایی امروز آمریکا باشد.

در جدول رده‌بندی آمریکا، روسیه و ایران اول تا سوم هستند.

اسامی مدال‌آوران به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم:
طلا: احمد محمدنژاد جوان
نقره: زائور اوگویف از روسیه
برنز: مارکوس بلیز از آمریکا و کیم از کره شمالی

۷۰ کیلوگرم:
طلا: ابراگیم ابراگیموف از روسیه
نقره: آکماتالیف از قرقیزستان
برنز: زین رترفورد از آمریکا و تولگا اوچیر از مغولستان

۸۶ کیلوگرم:
طلا: کایل دیک
نقره: آرسنی دژیوف
برنز: شاوایف از قرقیزستان و ولادیمیر گامکریلیدزه از گرجستان

۱۲۵ کیلوگرم:
طلا: امیرحسین زارع
نقره: عبدالله کوربانوف از روسیه
برنز: وایت هندریکسون از آمریکا و گئورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان

کد مطلب 6995577
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      دم کشتی گیران با غیرت ایرانی گرم 🇮🇷🇮🇷🇮🇷

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