ایران با ۲ طلا در تعقیب آمریکا و روسیه؛ جایگاه سوم برای آزادکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مسابقات ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان، ایران ۲ طلا در اوزان ۶۱ و ۱۲۵ کیلوگرم کسب کرد. آمریکا و روسیه نیز یک مدال طلا به دست آوردند. احمد محمدنژاد جوان و امیرحسین زارع با برتری مقابل حریفان روس خود طلا گرفتند.



در مبارزه حساس ۸۶ کیلوگرم، کایل دیک ۳ بر ۲ آرسنی دژیوف از جمهوری آذربایجان را شکست داد تا دیک تنها طلایی امروز آمریکا باشد.



در جدول رده‌بندی آمریکا، روسیه و ایران اول تا سوم هستند.



اسامی مدال‌آوران به شرح زیر است:



۶۱ کیلوگرم:

طلا: احمد محمدنژاد جوان

نقره: زائور اوگویف از روسیه

برنز: مارکوس بلیز از آمریکا و کیم از کره شمالی



۷۰ کیلوگرم:

طلا: ابراگیم ابراگیموف از روسیه

نقره: آکماتالیف از قرقیزستان

برنز: زین رترفورد از آمریکا و تولگا اوچیر از مغولستان



۸۶ کیلوگرم:

طلا: کایل دیک

نقره: آرسنی دژیوف

برنز: شاوایف از قرقیزستان و ولادیمیر گامکریلیدزه از گرجستان



۱۲۵ کیلوگرم:

طلا: امیرحسین زارع

نقره: عبدالله کوربانوف از روسیه

برنز: وایت هندریکسون از آمریکا و گئورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان