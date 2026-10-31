به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی میران‌نژاد، عصر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی، با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی در رشد فکری، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان اظهار داشت: این فعالیت‌ها از جمله زمینه‌های مهم برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی، خودباوری و آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌های دینی و ملی به شمار می‌رود.

وی هفته بسیج دانش‌آموزی را فرصتی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس و نقش دانش‌آموزان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: این مناسبت می‌تواند زمینه‌ای برای تبیین نقش نسل نوجوان در پیشرفت جامعه، تقویت روحیه ایثار و فداکاری و گسترش مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی فراهم کند.

معاون تربیت‌بدنی و پرورشی آموزش‌وپرورش بشاگرد، توجه به استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان، فراهم‌کردن فرصت مشارکت در فعالیت‌های گروهی و تقویت پیوند میان آموزش، تربیت و مسئولیت اجتماعی را از جمله محورهای مورد توجه در فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی مدارس عنوان کرد.