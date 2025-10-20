۱۲۰ برنامه فرهنگی و پرورشی در مدارس لرستان در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در شورای برنامهریزی سازمان دانشآموزی لرستان، اظهار داشت: سازمان دانشآموزی مجموعهای توانمند، پویا و باانگیزه است و چشمانداز آموزشوپرورش، تربیت دانشآموزانی با همین روحیهٔ مسئولیتپذیری و خودباوری است.
وی با اشاره به برنامههای پرورشی و تربیتی در سال تحصیلی جدید، افزود: در چارچوب شعار بازگشت به مدرسه بانشاط و تربیت، بیش از ۱۲۰ برنامه فرهنگی، پرورشی و تربیتی در سطح مدارس استان تدوین و در حال اجرا است. انتظار ما این است که نمود این فعالیتها در فضای مدرسه و کلاس درس دیده شود.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، تأکید کرد: فلسفه تشکیل سازمان دانشآموزی و تشکلهای مشابه، پوشش خلأهای آموزش رسمی بهویژه در زمینه مسئولیتپذیری اجتماعی و کار جمعی است. این سازمان میتواند با بهرهگیری از ظرفیت تشکیلاتی خود، در تربیت اجتماعی و تقویت روحیه مشارکت دانشآموزان نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
