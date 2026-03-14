گفتار آگاهانه، قلم مسئولانه و اقدام هوشمندانه؛ سه راهبرد جبهه پرورشی

به گزارش خبرگزاری مهر ، حبیب‌اله قربانی‌مهر معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران در وبینار تخصصی با کارشناسان و کارشناس‌مسئولان قرآن، عترت و نماز مناطق ۱۹گانه آموزش و پرورش شهر تهران، با تأکید بر نقش‌آفرینی فعال مربیان تربیتی و کارشناسان قرآن، عترت و نماز در هدایت جریان فرهنگی و تربیتی جامعه، گفت: در شرایط کنونی، کلام مهربانانه، قلم آگاهانه و قدم هوشمندانه سه کلیدواژه اصلی برای پیشبرد مأموریت‌های فرهنگی و تربیتی کشور است.

وی با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه خاطرنشان کرد: شرایط کنونی، در کنار تهدیدها و چالش‌های پیشِ‌رو، فرصت‌های ارزشمندی برای تقویت و تعمیق هویت فرهنگی، دینی و تربیتی نسل آینده فراهم کرده است؛ فرصت‌هایی که با نگاه آگاهانه، شناخت دقیق اقتضائات زمان و برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان از آن‌ها در مسیر ارتقای فرآیندهای تربیتی و پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و اثرگذار بهره گرفت.

وی با اشاره به جایگاه اثرگذار مربیان تربیتی و کارشناسان قرآن، عترت و نماز اظهار کرد: این نیروهای فرهنگی در شرایط کنونی نقشی فراتر از یک مأموریت صرفاً اجرایی بر عهده دارند و به‌عنوان راهبران جریان فرهنگی و تربیتی در مدارس و محلات ایفای نقش می‌کنند.

قربانی‌مهر افزود: مدارس، فضاهای پرورشی و دارالقرآن‌ها می‌توانند به‌عنوان کانون‌های اثرگذار تربیتی در سطح محله عمل کنند و با هدایت و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، زمینه گسترش و تعمیق این برنامه‌ها را در جامعه محلی و فراتر از محیط مدرسه فراهم آورند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران با تأکید بر ضرورت تولید محتوای فاخر، اثرگذار و متناسب با نیازهای روز دانش‌آموزان با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی، بیان کرد: تقویت روحیه مقاومت و تحکیم هویت ملی و دینی در میان دانش‌آموزان نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و توجه جدی به سه محور اساسی در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی است.

قربانی‌مهر افزود: نخستین محور، ارتقای سطح بصیرت و افزایش آگاهی دانش‌آموزان در حوزه دشمن‌شناسی و همچنین تعمیق پیوند آنان با معارف دینی و ارزش‌های مذهبی است. محور دوم به مدیریت هیجانات و توجه به شرایط روحی و روانی دانش‌آموزان در موقعیت‌های خاص اختصاص دارد که از طریق تقویت روحیه آرامش، امیدآفرینی و ارائه راهکارهای مؤثر برای کاهش اضطراب و نگرانی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: محور سوم نیز بر تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و رفتارهای متعهدانه و انقلابی در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان تأکید دارد که این امر از طریق مشارکت فعال در برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و جهادی تحقق می‌یابد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران در پایان با قدردانی از تلاش‌های مربیان تربیتی، معاونان پرورشی مدارس و کارشناسان قرآن، عترت و نماز مناطق، ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی فعالان عرصه تعلیم و تربیت، زمینه تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان فراهم شود تا آنان به‌عنوان نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کنند.