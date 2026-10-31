پایان ماموریت سیاسی سازمان ملل در سومالی پس از ۳ دهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ماموریت‌های سیاسی این نهاد در سومالی، پس از بیش از ۳۰ سال فعالیت در زمینه برقراری صلح، دولت‌سازی و حمایت از روند آشتی ملی، از امروز شنبه ( ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶) به پایان رسیده است.

این تصمیم بر اساس قطعنامه‌ های ۲۷۵۳ و ۲۸۰۹ شورای امنیت و بنا به درخواست دولت فدرال سومالی اتخاذ شده است.

بر اساس این تصمیم، ماموریت کمک انتقالی سازمان ملل در سومالی (UNTMIS) پس از تکمیل دوره انتقالی ۲ ساله، تمامی فعالیت‌های خود را متوقف کرده و مسئولیت‌های آن به نهادهای دولتی سومالی و سازمان‌های وابسته به سازمان ملل در این کشور واگذار شده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز با ادعای پیشرفت‌ های حاصل‌ شده در زمینه صلح و امنیت سومالی، بر ضرورت تداوم حمایت بین‌المللی برای حل چالش‌های سیاسی و امنیتی این کشور تاکید کرد.

طبق این بیانیه، با وجود پایان ماموریت سیاسی سازمان ملل، فعالیت‌های این نهاد در سومالی در حوزه‌های کمک‌های بشردوستانه، حقوق بشر، صلح و توسعه پایدار همچنان ادامه خواهد یافت.