تحولات سودان و شاخ آفریقا محور رایزنی السیسی با رئیس سیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز یکشنبه با جان راتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) درباره مسائل منطقهای گفتگو کرد.
السیسی در این دیدار که با حضور حسن رشاد رئیس دستگاه اطلاعات مصر برگزار شد، بر حمایت کامل مصر از تلاشها برای دستیابی به توافقی جامع برای پایان دادن به بحران ایران تأکید کرد؛ توافقی که به بازگشت امنیت و ثبات به منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی بینالمللی کمک کند.
او همچنین بار دیگر بر موضع ثابت مصر در حمایت از امنیت و حاکمیت کشورهای عربی و مخالفت با هرگونه تعرض به آنها تأکید کرد.
السیسی همچنین خواستار حلوفصل بحرانهای منطقهای از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک و رسیدگی همهجانبه به ریشههای این بحرانها شد به گونهای که حاکمیت و وحدت و تمامیت ارضی کشورها حفظ شود.
در این دیدار همچنین تحولات مربوط به مسئله فلسطین مورد بررسی قرار گرفت.
السیسی بر اهمیت اجرای کامل مرحله دوم طرح رئیسجمهور آمریکا برای تثبیت آتشبس در نوار غزه تأکید کرد و از تلاشهای میانجیگران برای دستیابی به نقشه راهی که اجرای این مرحله را تضمین کند، قدردانی کرد.
در این دیدار همچنین بحران سودان مورد بحث قرار گرفت و بر حمایت مصر از وحدت و ثبات سودان و حفظ نهادهای قانونی و ملی این کشور تأکید شد.
تحولات شاخ آفریقا نیز مورد رایزنی قرار گرفت و السیسی بر حمایت مصر از تحقق امنیت و ثبات در سومالی و مخالفت با هر گونه تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی تاکید کرد.
رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز از نقش فعال مصر در حمایت از امنیت و ثبات در قاره آفریقا قدردانی و بر اهمیت ادامه هماهنگی و رایزنی میان نهادهای ذیربط دو کشور، به ویژه درباره بحران سودان، اوضاع سومالی، منطقه شاخ آفریقا و امنیت کشتیرانی بینالمللی، تأکید کرد.
وی همچنین نقش مصر در توافق آتش بس غزه و تلاش های قاهره در راستای برقراری صلح و ثبات را ستود.
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