به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند شامگاه شنبه در حاشیه سفر به مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی و گسترش خدمات کتابخانه‌ای اظهار کرد: در کنار اتفاقات مثبت در حوزه برنامه‌های ترویج فرهنگی، توسعه دسترسی مردم به خدمات کتابخانه‌ای نیز با جدیت دنبال شده و طی دو سال گذشته شاهد افزایش حدود ۱۵ درصدی نقاط خدمت در کشور بوده‌ایم.

وی با اشاره به نقش کتابخانه‌های سیار در گسترش عدالت فرهنگی افزود: در حال حاضر ۸۲ کتابخانه عمومی سیار در کشور فعالیت می‌کنند که خدمات خود را در حدود ۶۰۰ نقطه ارائه می‌دهند. این نقاط به دلیل نداشتن ساختمان کتابخانه‌ای یا نیروی انسانی، امکان برخورداری از خدمات ثابت کتابخانه‌ای را نداشته‌اند.

نظربلند ادامه داد: در هفته آینده نیز ۳۴ کتابخانه عمومی سیار دیگر به ناوگان کتابخانه‌های عمومی کشور اضافه می‌شود و با بهره‌برداری از این مجموعه، تعداد کتابخانه‌های سیار به ۱۱۶ واحد خواهد رسید. این اقدام می‌تواند زمینه گسترش قابل توجه نقاط خدمت و دسترسی ساکنان مناطق مختلف کشور به امکانات کتابخانه‌ای را فراهم کند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کتابخانه‌های عمومی شهرستان بابل اشاره کرد و گفت: در این شهرستان در مجموع ۱۹ کتابخانه عمومی فعال است که ۱۵ کتابخانه به‌صورت عمومی و چهار کتابخانه به شکل مشارکتی فعالیت می‌کنند. این آمار، بابل را در جایگاه نخست استان مازندران از نظر تعداد کتابخانه‌های عمومی قرار داده است.

وی با بیان اینکه بخشی از کتابخانه‌های این شهرستان در مناطق روستایی مستقر هستند، افزود: از مجموع کتابخانه‌های بابل، شش کتابخانه در مناطق روستایی فعالیت دارند. همچنین کتابخانه‌های سیار نیز به‌صورت فصلی و در بازه‌های زمانی مشخص در برخی مناطق حضور پیدا می‌کنند و خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای ارائه می‌دهند.

نظربلند با تأکید بر ضرورت تقویت این ظرفیت‌ها خاطرنشان کرد: افزایش تعداد کتابخانه‌های سیار فصلی، راه‌اندازی اتوبوس کتابخانه و استفاده از خودروهای حامل کتاب برای رساندن منابع مطالعاتی به مناطق مختلف از جمله برنامه‌هایی است که توسعه آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای کتاب‌محور خبر داد و تأکید کرد: تلاش داریم با استفاده از شیوه‌های متنوع ارائه خدمات، ظرفیت کتابخانه‌های عمومی را فراتر از فضاهای ثابت گسترش دهیم و امکان بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌های فرهنگی و ترویجی را افزایش دهیم.