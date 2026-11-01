به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پلیس آلمان پس از آتش‌سوزی در محل اجرای یک پروژه مرتبط با شرکت صنایع دفاعی راین‌متال در فرودگاه کاسل-کالدن، تحقیق درباره بیانیه‌ای را آغاز کرده است که در آن مسئولیت این حادثه بر عهده گرفته شده است.

پلیس نورد هسن اعلام کرد این بیانیه در یک بستر اینترنتی منتشر شده که اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان آن را دارای گرایش‌های افراطی چپ ارزیابی کرده است. به گفته پلیس، محتوای این بیانیه در چارچوب تحقیقات به‌طور جدی بررسی می‌شود؛ با این حال، اصالت آن و هویت عاملان احتمالی هنوز تأیید نشده است.

این آتش‌سوزی بامداد جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) در محل یک پروژه ساختمانی در فرودگاه کاسل-کالدن رخ داد. بر اساس گزارش پلیس، سه دستگاه ماشین‌آلات ساختمانی در آتش سوختند و چند دستگاه دیگر نیز آسیب دیدند.

مأموران پلیس پس از بررسی‌های اولیه، احتمال عمدی بودن آتش‌سوزی را مطرح کردند و با توجه به احتمال وجود انگیزه سیاسی، پرونده به بخش حفاظت از قانون اساسی و امنیت داخلی پلیس جنایی ایالت هسن ارجاع شد.

شرکت راین‌متال قصد دارد در این محل تأسیسات مرتبط با امور لجستیکی، آموزش و آزمایش پهپاد ایجاد کند. پلیس همچنان در حال جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی افراد مرتبط با این حادثه است.

شرکت راین‌متال از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات و تسلیحات نظامی آلمان است و در سال‌های اخیر با افزایش تقاضای کشورهای اروپایی برای تجهیزات دفاعی، طرح‌های توسعه‌ای متعددی را دنبال کرده است. در اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵)، این شرکت و دولت ایالت هسن از سرمایه‌گذاری بیش از ۲۶۰ میلیون یورویی در محل فرودگاه کاسل-کالدن خبر داده بودند. این طرح با هدف ایجاد مرکز لجستیکی، آموزشی و آزمایش پهپاد دنبال می‌شود.