به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ده‌ها مأمور پلیس، برخی همراه با سگ‌های پلیس، بامداد یکشنبه وارد میدان روسیو در لیسبون شدند و چادرهای معترضان به بحران مسکن را جمع‌آوری کردند.

این اقدام یک روز پس از راهپیمایی هزاران نفر در لیسبون انجام شد؛ معترضان خواستار لغو طرح جدید اجاره مسکن بوده و معتقدند اجرای آن بحران مسکن در کشور را تشدید می‌کند.

معترضان پس از راهپیمایی بیش از ۵۰ چادر در میدان روسیو برپا کرده بودند. پلیس پیش از ورود به اردوگاه سه بار به معترضان هشدار داد که چادرها را جمع کنند و اعلام کرد مقاومت در برابر این اقدام می‌تواند به اتهام نافرمانی منجر شود.

صدها معترض که از اردوگاه محافظت می‌کردند، متفرق شدند. پلیس همچنین اردوگاه کوچک‌تری را در شهر پورتو برچید.

این عملیات یک هفته پس از برخورد مشابه پلیس در لیسبون و پورتو انجام شد که به بازداشت ۲۵ نفر در لیسبون و شش نفر در پورتو انجامیده بود. گروه حامی حقوق مسکن «کازا پارا ویور» اعلام کرد در جریان آن عملیات‌ها ۶۰ نفر زخمی شدند؛ پلیس برخورد خود را متناسب توصیف کرده بود!

پرتغال با یکی از شدیدترین بحران‌های استطاعت‌پذیری مسکن در اروپا روبه‌رو است. قیمت خانه‌ها از سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر شده و اجاره‌بهای قراردادهای جدید نیز تقریباً دو برابر شده است. بانک مرکزی پرتغال کمبود مسکن در سراسر کشور را حدود ۳۰۰ هزار واحد برآورد کرده است.

معترضان خواستار لغو قانونی هستند که به گفته آنها تخلیه مستأجران را آسان‌تر و محدودیت اجاره‌بها در قراردادهای جدید را حذف می‌کند.