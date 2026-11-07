به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی تایمز نوشت: شرکت فناوری آلمانی «اتموس اسپیس کارگو» در حال توسعه محرمانه یک سامانه تسلیحاتی موسوم به «فضا به زمین» است که از نظر نظری قابلیت هدف قرار دادن نقاط مختلف جهان را دارد.

بر اساس این گزارش، این طرح که «ضربه دقیق مداری دوربرد» نام دارد، شامل پرتاب یک پرتابه متعارف از ماهواره و درون یک محفظه محافظ است. این محفظه برای جلوگیری از سوختن پرتابه بر اثر حرارت ناشی از ورود به جو زمین طراحی شده است.

سباستین کلاوس، مدیرعامل این شرکت و از نیروهای پیشین یگان ویژه ارتش آلمان به تایمز گفت فعالیت روی کاربردهای نظامی این فناوری پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ شروع شده است.

بر اساس این گزارش، شرکت اتموس قصد دارد برای توسعه این پروژه و عبور از مرحله نمونه اولیه، با یک شرکت بزرگ صنایع دفاعی اروپا، از جمله شرکت موشکی ام‌بی‌دی‌ای(MBDA) همکاری کند.

با این حال، این طرح هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و امکان‌پذیری فنی و اقتصادی آن مشخص نیست. همچنین کارشناسان درباره قابلیت شناسایی و رهگیری مسیر پرتابه و موانع حقوقی استقرار چنین تسلیحاتی در فضا تردیدهایی مطرح کرده‌اند.