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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

کرملین: پوتین هرگز گفت‌وگو با زلنسکی را رد نکرده است

کرملین: پوتین هرگز گفت‌وگو با زلنسکی را رد نکرده است

یوری اوشاکوف اعلام کرد زلنسکی در صورت تمایل به مذاکره حضوری با پوتین، می‌تواند به مسکو سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه گفت ولادیمیر پوتین هرگز از گفت‌وگو با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خودداری نکرده است.

اوشاکوف در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا پوتین در صورت تماس تلفنی زلنسکی پاسخ خواهد داد، گفت: فکر می‌کنم قطعاً پاسخ خواهد داد؛ پوتین هرگز از گفت‌وگو خودداری نکرده است.

وی همچنین تأکید کرد زلنسکی در صورت تمایل به دیدار حضوری با رئیس‌جمهور روسیه، می‌تواند به مسکو سفر کند.

دستیار کرملین افزود: او از طریق منابع مختلف پیام‌هایی ارسال می‌کند. اگر واقعاً خواهان مذاکره است، می‌تواند به مسکو بیاید.

کد مطلب 6996405

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