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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

تشریح اوضاع امنیتی مرزهای عراق با همسایگانش از زبان مقام ارشد نظامی

تشریح اوضاع امنیتی مرزهای عراق با همسایگانش از زبان مقام ارشد نظامی

مدیر اطلاع‌رسانی فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق به تشریح جزئیات جدیدی از اوضاع امنیتی مناطق مرزی این کشور با ترکیه، سوریه و ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، حیدر کرخی، مدیر اطلاع‌رسانی فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق، گفت: ما در زمینه استحکام‌بخشی به مرزهای عراق و سوریه، از طریق احداث دیوار بتنی، حفر خندق، نصب سیم‌خاردار، برج‌های مراقبت و دوربین‌های حرارتی، پیشرفت بسیار زیادی داشته‌ایم.، طول دیوار بتنی در مرز عراق و سوریه به ۴۰۰ کیلومتر رسیده است. دیگر هیچ فاصله یا شکافی در مرزها وجود ندارد و تمامی تحرکات به‌صورت شبانه‌روزی و با استفاده از فناوری‌های هوشمند رصد می‌شوند. به این ترتیب، از نفوذ قاچاقچیان و افراد مسلح جلوگیری شده است.

وی درباره وضعیت مرزها در استان دهوک و نوار مرزی با ترکیه نیز افزود: بخش‌های تحت مسئولیت فرماندهی نیروهای مرزبانی در منطقه نخست، از نظر استقرار و آرایش نیروها شاهد تحول چشمگیری بوده‌اند. این امر از طریق تقویت مقرها و پاسگاه‌های مرزی و دسترسی به مناطق حساس در نواحی کوهستانی و صعب‌العبور محقق شده است.

او درباره استقرار نیروهای عراقی در مرز با ایران نیز بیان کرد: نیروهای مرزبانی تمامی وظایف خود را در مرزهای استان‌های اربیل و سلیمانیه انجام می‌دهند. همچنین استقرار نیروهای ما در شماری از مواضع مهم تقویت شده است. اقداماتی که در قبال مقرها و مواضع احزاب ضد ایرانی انجام شد، همراه با سازماندهی مجدد استقرار نیروها، نقش برجسته‌ای در اعمال حاکمیت دولت و برقراری ثبات در نوار مرزی داشته است؛ هرچند منطقه از نظر جغرافیایی کوهستانی و صعب‌العبور است.

مدیر اطلاع‌رسانی فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق افزود: استقرار نیروهای این فرماندهی همراه با نظارت فنی، موجب اعمال حاکمیت دولت بر خطوط مرزی و کاهش فرصت فعالیت گروه‌های غیرقانونی و قاچاقچیان شده است. همزمان، تفاهم‌های امنیتی و مراکز هماهنگی مشترک، زمینه مناسب‌تری را برای حل‌وفصل پرونده‌های مرزی فراهم کرده‌اند.

کد مطلب 6996426

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