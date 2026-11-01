تشریح اوضاع امنیتی مرزهای عراق با همسایگانش از زبان مقام ارشد نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، حیدر کرخی، مدیر اطلاع‌رسانی فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق، گفت: ما در زمینه استحکام‌بخشی به مرزهای عراق و سوریه، از طریق احداث دیوار بتنی، حفر خندق، نصب سیم‌خاردار، برج‌های مراقبت و دوربین‌های حرارتی، پیشرفت بسیار زیادی داشته‌ایم.، طول دیوار بتنی در مرز عراق و سوریه به ۴۰۰ کیلومتر رسیده است. دیگر هیچ فاصله یا شکافی در مرزها وجود ندارد و تمامی تحرکات به‌صورت شبانه‌روزی و با استفاده از فناوری‌های هوشمند رصد می‌شوند. به این ترتیب، از نفوذ قاچاقچیان و افراد مسلح جلوگیری شده است.

وی درباره وضعیت مرزها در استان دهوک و نوار مرزی با ترکیه نیز افزود: بخش‌های تحت مسئولیت فرماندهی نیروهای مرزبانی در منطقه نخست، از نظر استقرار و آرایش نیروها شاهد تحول چشمگیری بوده‌اند. این امر از طریق تقویت مقرها و پاسگاه‌های مرزی و دسترسی به مناطق حساس در نواحی کوهستانی و صعب‌العبور محقق شده است.

او درباره استقرار نیروهای عراقی در مرز با ایران نیز بیان کرد: نیروهای مرزبانی تمامی وظایف خود را در مرزهای استان‌های اربیل و سلیمانیه انجام می‌دهند. همچنین استقرار نیروهای ما در شماری از مواضع مهم تقویت شده است. اقداماتی که در قبال مقرها و مواضع احزاب ضد ایرانی انجام شد، همراه با سازماندهی مجدد استقرار نیروها، نقش برجسته‌ای در اعمال حاکمیت دولت و برقراری ثبات در نوار مرزی داشته است؛ هرچند منطقه از نظر جغرافیایی کوهستانی و صعب‌العبور است.

مدیر اطلاع‌رسانی فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق افزود: استقرار نیروهای این فرماندهی همراه با نظارت فنی، موجب اعمال حاکمیت دولت بر خطوط مرزی و کاهش فرصت فعالیت گروه‌های غیرقانونی و قاچاقچیان شده است. همزمان، تفاهم‌های امنیتی و مراکز هماهنگی مشترک، زمینه مناسب‌تری را برای حل‌وفصل پرونده‌های مرزی فراهم کرده‌اند.