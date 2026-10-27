جدیدترین موضع گیری بغداد درباره گذرگاههای مرزی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که عراق همیشه به ویژه در برهه جاری، به تعهدات قانون اساسی پایبند است و در درگیری منطقه‌ای طرفی نخواهد بود و اهتمام ویژه‌ای به تامین امنیت فضای داخلی و هماهنگی با کشورها و همسایگان خود برای جلوگیری از پیامدهای این جنگ بر وضیت داخلی عراق، دارد.

العبودی بیان کرد: امروز برای عراق مهم است که اقتصاد آن و نیز ثبات و حفظ فضای داخلی آن در اولویت قرار گیرد و در این خصوص تمامی اقدامات و آمادگی‌ها در بالاترین سطوح انجام می‌شود.عراق به مفاد قانون اساسی مبنی بر اینکه خاک آن گذرگاه یا نقطه آغازی برای تجاوز به هیچ کشور از کشورهای همسایه نباشد، پایبند است.

سخنگوی دولت عراق ادامه داد: عراق و دولتش در تمامی سفرهای خارجی نخست وزیر و تماس‌های وی با کشورهای جهان بر راه‌حل‌های دیپلماتیک تاکید دارند چراکه خطر در منطقه به منطقه جغرافیایی مشخصی محدود نمی‌شود بلکه اقتصاد کشورها را در معرض خطر قرار می‌دهد. عراق تمایل دارد که راه‌حل‌های دیپلماتیک در راستای دور کردن منطقه از این خطرات احتمالی، محور اصلی اقدامات قرار گیرند.

العبودی درباره بهینه‌سازی گذرگاه‌های مرزی گفت: طرح‌های بهینه‌سازی این گذرگاه‌ها بر اساس ارزیابی فنی سازمان گذرگاه‌های مرزی و شناسایی نیازهای آنها در زمینه توسعه، ایجاد امکانات جدید و به ‌روزرسانی زیرساخت‌های فنی تدوین شدند. گذرگاه‌های مرزی دیگر صرفا محل انجام تشریفات سنتی نیستند، بلکه به مراکز مهم مبادلات تجاری و مسیرهای ارتباط بازرگانی میان عراق و شش کشور همسایه آن تبدیل شدند بر همین اساس، دولت عراق بر توسعه این گذرگاه‌ها تاکید دارد تا زمینه انجام مبادلات تجاری منظم و سامان ‌یافته را فراهم کند.