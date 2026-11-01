به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید از پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو و محل آغاز عملیات حفاری مکانیزه خط ۹ مترو صبح امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور رضا محمدنژاد بیدخت، مدیرعامل شرکت مترو تهران، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران، رهام پروز مجری خط ۹ مترو تهران و عباس فتحعلی‌پور، مجری خط ۶ مترو تهران برگزار شد.

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی مترو تهران، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران شرکت مترو تهران و مجموعه معاونت حمل‌ونقل شهرداری، اظهار کرد: توسعه شتابان حمل‌ونقل عمومی و ظرفیت‌های متعدد این حوزه، به‌ویژه شبکه ریلی زیرزمینی مترو، با تلاش جدی و سرعت قابل توجهی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به روند توسعه خطوط مترو تهران افزود: همان‌طور که می‌دانید، سال گذشته به‌صورت رسمی اعلام کردیم که هفت خط مترو را به پایان رسانده‌ایم و در حال حاضر نیز توسعه خطوط هفت‌گانه در دستور کار قرار دارد. همزمان با این اقدامات، عملیات اجرایی خط ۱۰ و پس از آن سه خط دیگر نیز آغاز شده است.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه یکی از اخبار خوش در حوزه توسعه مترو، آغاز عملیات حفاری مکانیزه خط ۹ است، تصریح کرد: اتفاق خوب و خبر خوش این است که تا پایان ماه جاری، ان‌شاءالله دستگاه حفار مکانیزه خط ۹ فعال خواهد شد و به این ترتیب، عملیات اجرایی این خط عملاً با سرعت و شتاب بیشتری دنبال می‌شود.

محمدخانی ادامه داد: همزمان با فعال شدن دستگاه حفار مکانیزه، عملیات حفاری در جبهه شمال‌غربی خط ۹ نیز آغاز خواهد شد تا روند اجرای این پروژه از چند جبهه دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به بازدید از کارگاه عمرانی خط ۹ و دستگاه حفار مکانیزه (TBM) که قرار است به‌زودی فعالیت خود را آغاز کند، گفت: در کنار بازدید از پروژه خط ۹، از بخش توسعه خط ۶ مترو تهران و ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم نیز بازدیدی داشتیم.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به بازدید قبلی از ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم خاطرنشان کرد: ما در اوایل امسال نیز بازدیدی از همین محل داشتیم و در حال حاضر پیشرفت پروژه کاملاً مشهود و قابل مشاهده است.

وی با تأکید بر اهمیت این ایستگاه در توسعه دسترسی‌های حمل‌ونقلی و تسهیل حضور شهروندان در یکی از اماکن مهم مذهبی و تاریخی پایتخت اظهار کرد: ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم ایستگاهی خاص و خاطره‌انگیز برای مردم تهران خواهد بود؛ چراکه این مجموعه پیوندی تاریخی، گردشگری و مذهبی دارد.

محمدخانی ابراز امیدواری کرد که ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم در اوایل زمستان امسال به بهره‌برداری برسد و افزود: امیدواریم با تکمیل این پروژه، مردم عزیز تهران بتوانند در زمستان امسال از طریق خط ۶ مترو و با استفاده از ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم، برای زیارت این آستان مقدس تردد کنند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه همزمان خطوط جدید و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده شبکه مترو، بر تداوم تلاش مجموعه مدیریت شهری و شرکت مترو تهران برای گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و افزایش دسترسی شهروندان به شبکه ریلی پایتخت تأکید کرد.