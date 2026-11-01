  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

ایستگاه مترو حرم حضرت عبدالعظیم در اوایل زمستان به بهره‌برداری می‌رسد

ایستگاه مترو حرم حضرت عبدالعظیم در اوایل زمستان به بهره‌برداری می‌رسد

سخنگوی شهرداری تهران، با اشاره به روند توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت، از آغاز فعالیت دستگاه حفار مکانیزه خط ۹ مترو تهران تا پایان ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید از پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو و محل آغاز عملیات حفاری مکانیزه خط ۹ مترو صبح امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور رضا محمدنژاد بیدخت، مدیرعامل شرکت مترو تهران، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران، رهام پروز مجری خط ۹ مترو تهران و عباس فتحعلی‌پور، مجری خط ۶ مترو تهران برگزار شد.

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی مترو تهران، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران شرکت مترو تهران و مجموعه معاونت حمل‌ونقل شهرداری، اظهار کرد: توسعه شتابان حمل‌ونقل عمومی و ظرفیت‌های متعدد این حوزه، به‌ویژه شبکه ریلی زیرزمینی مترو، با تلاش جدی و سرعت قابل توجهی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به روند توسعه خطوط مترو تهران افزود: همان‌طور که می‌دانید، سال گذشته به‌صورت رسمی اعلام کردیم که هفت خط مترو را به پایان رسانده‌ایم و در حال حاضر نیز توسعه خطوط هفت‌گانه در دستور کار قرار دارد. همزمان با این اقدامات، عملیات اجرایی خط ۱۰ و پس از آن سه خط دیگر نیز آغاز شده است.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه یکی از اخبار خوش در حوزه توسعه مترو، آغاز عملیات حفاری مکانیزه خط ۹ است، تصریح کرد: اتفاق خوب و خبر خوش این است که تا پایان ماه جاری، ان‌شاءالله دستگاه حفار مکانیزه خط ۹ فعال خواهد شد و به این ترتیب، عملیات اجرایی این خط عملاً با سرعت و شتاب بیشتری دنبال می‌شود.

محمدخانی ادامه داد: همزمان با فعال شدن دستگاه حفار مکانیزه، عملیات حفاری در جبهه شمال‌غربی خط ۹ نیز آغاز خواهد شد تا روند اجرای این پروژه از چند جبهه دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به بازدید از کارگاه عمرانی خط ۹ و دستگاه حفار مکانیزه (TBM) که قرار است به‌زودی فعالیت خود را آغاز کند، گفت: در کنار بازدید از پروژه خط ۹، از بخش توسعه خط ۶ مترو تهران و ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم نیز بازدیدی داشتیم.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به بازدید قبلی از ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم خاطرنشان کرد: ما در اوایل امسال نیز بازدیدی از همین محل داشتیم و در حال حاضر پیشرفت پروژه کاملاً مشهود و قابل مشاهده است.

وی با تأکید بر اهمیت این ایستگاه در توسعه دسترسی‌های حمل‌ونقلی و تسهیل حضور شهروندان در یکی از اماکن مهم مذهبی و تاریخی پایتخت اظهار کرد: ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم ایستگاهی خاص و خاطره‌انگیز برای مردم تهران خواهد بود؛ چراکه این مجموعه پیوندی تاریخی، گردشگری و مذهبی دارد.

محمدخانی ابراز امیدواری کرد که ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم در اوایل زمستان امسال به بهره‌برداری برسد و افزود: امیدواریم با تکمیل این پروژه، مردم عزیز تهران بتوانند در زمستان امسال از طریق خط ۶ مترو و با استفاده از ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم، برای زیارت این آستان مقدس تردد کنند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه همزمان خطوط جدید و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده شبکه مترو، بر تداوم تلاش مجموعه مدیریت شهری و شرکت مترو تهران برای گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و افزایش دسترسی شهروندان به شبکه ریلی پایتخت تأکید کرد.

کد مطلب 6996447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      لطفا مترو تهران را به قم وصل کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها