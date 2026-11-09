به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری که صبح امروز دوشنبه ۱۸ آبان برگزار شد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بارندگی‌های اخیر گفت: از مهرماه و بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال بارش‌های شدید در نیمه دوم آبان و ابتدای آذر، شهرداری تهران اقدامات پیشگیرانه خود را آغاز کرد و ۱۰ هزار نیروی خدمات شهری در سه شیفت به حالت آماده‌باش درآمدند.

مطهر محمدخانی با اشاره به آماده‌باش مجموعه‌های مختلف شهرداری تهران اظهار کرد: بیش از یک ماه و نیم پیش از بارندگی‌ها، اقدامات متعددی در حوزه خدمات شهری انجام شد. در روزهای بارندگی نیز ۱۰ هزار نفر از نیروهای خدمات شهری، شامل کارگران پسماند، فضای سبز و سایر بخش‌ها، در سه شیفت در مناطق مختلف شهر فعالیت داشتند.

وی افزود: ۱۳۸ ایستگاه آتش‌نشانی نیز به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار داشتند تا در صورت بروز بحران‌های احتمالی، عملیات امدادرسانی انجام شود.

لایروبی ۵۵۰ کیلومتر از کانال‌های زیرسطحی تهران

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر تصریح کرد: در یک ماه و نیم گذشته، حدود ۵۵۰ کیلومتر از کانال‌های اصلی و دفنی شهر تهران در مناطق ۲۲گانه لایروبی شد. همچنین ۱۶۰ کیلومتر از شبکه روباز جمع‌آوری آب‌های سطحی پاکسازی و لایروبی شد.

محمدخانی ادامه داد: در برخی نقاط، کانال‌های زیرسطحی تا عمق ۲۵ متری زمین قرار دارند که نیروهای خدمات شهری عملیات پاکسازی و لایروبی آنها را انجام دادند.

وی با اشاره به تأثیر زباله‌های حجیم در گرفتگی کانال‌ها گفت: در جریان این عملیات، اقلامی مانند پتو، تکه‌های مبل و حتی مبل کامل از داخل کانال‌ها خارج شد که یکی از عوامل ایجاد گرفتگی در مسیر انتقال آب‌های سطحی هستند.

رفع ۴۲ نقطه مستعد آب‌گرفتگی پیش از بارندگی‌ها

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به شناسایی نقاط پرخطر شهر اظهار کرد: پیش از آغاز بارندگی‌ها، ۴۲ نقطه مستعد آب‌گرفتگی شدید شناسایی و بهسازی شد تا در زمان بارش‌ها مشکلی در این نقاط ایجاد نشود.

وی همچنین به لایروبی کانال شهید باکری در منطقه ۵ اشاره کرد و گفت: این کانال به دلیل مشکلات فنی و اجرایی حدود ۱۵ سال لایروبی نشده بود و نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز سیلاب در شمال غرب تهران وجود داشت؛ اما با اقداماتی که طی یک ماه گذشته انجام شد، این نگرانی برطرف شد.

بارندگی دو روز تهران معادل نیمی از بارش سال آبی

محمدخانی با اشاره به میزان بارندگی‌های اخیر تهران گفت: برآورد کارشناسان هواشناسی نشان می‌دهد بارندگی‌های شدید دو روز گذشته، معادل حدود نیمی از بارندگی یک سال آبی شهر تهران بوده است. به‌طور میانگین، در هر یک از این دو روز حدود یک‌چهارم بارندگی سال آبی در ایستگاه‌های مختلف ثبت شده است.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای خدمات شهری و صبوری شهروندان افزود: در این مدت آب‌گرفتگی‌های مقطعی و موردی در برخی معابر شهر رخ داد که بابت مشکلات ایجادشده از شهروندان عذرخواهی می‌کنیم و از همراهی و شکیبایی آنها سپاسگزاریم.

محمدخانی: هیچ‌یک از ۱۶۲ ایستگاه مترو دچار آب‌گرفتگی نشد

سخنگوی شهرداری تهران در واکنش به انتشار برخی تصاویر و فیلم‌ها از آب‌گرفتگی مترو در فضای مجازی گفت: در تمام ۱۶۲ ایستگاه متروی تهران، با اقداماتی که طی یک ماه گذشته انجام شده بود، هیچ مشکلی در زمینه آب‌گرفتگی نداشتیم.

وی با اشاره به انتشار برخی تصاویر غیرواقعی در فضای مجازی اظهار کرد: متأسفانه ساخت فیلم‌های هوش مصنوعی ظرفیت‌های عجیبی ایجاد کرده است. البته آب‌گرفتگی‌هایی در سطح شهر وجود داشت، اما نیازی به ساخت تصاویر غیرواقعی از ایستگاه‌های مترو و نمایش شنا کردن مردم در آب نبود.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت روان‌آب‌ها گفت: در روزهای بارندگی اخیر، ۹۴۰ حوضچه زباله‌گیر در شهر پاکسازی شد و بیش از یک میلیون متر طول شبکه نهرهای روبسته تهران نیز در این حوزه وجود دارد.

مطهر محمدخانی با اشاره به موضوع سرکوب آب در تهران و ضرورت مدیریت روان‌آب‌ها اظهار کرد: یکی از راهکارهای کلیدی در این زمینه، بازچرخانی آب است که می‌تواند به استفاده بهینه از منابع آبی، حفظ پوشش سبز شهر و پیشگیری از حوادث ناشی از بارندگی کمک کند.

وی افزود: در این زمینه اقداماتی در حوزه جمع‌آوری آب‌های زیرسطحی، بازچرخانی آب، نقشه‌برداری دقیق از کانال‌های زیرسطحی و لایروبی موردی و منظم انجام می‌شود.

محمدخانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در روزهای بارندگی گفت: در همین چند روز، ۹۴۰ حوضچه زباله‌گیر در شهر پاکسازی شد. همچنین شبکه نهرهای روبسته تهران بیش از یک میلیون متر طول دارد که نگهداشت و پاکسازی آن از جمله اقدامات مستمر شهرداری است.

انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از بارندگی

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه مجموعه‌ای از اقدامات در ۴۵ تا ۵۰ روز پیش از بارندگی‌ها انجام شده است، گفت: در دو روز، به اندازه شش ماه از یک سال آبی در تهران بارندگی داشتیم. همین میزان بارندگی در برخی استان‌های دیگر کشور موجب جاری شدن سیل و وقوع حوادثی شد، اما در تهران با تدابیر انجام‌شده شاهد حوادث تلخ مشابه نبودیم.

وی ادامه داد: البته در برخی مسیرها و معابر آبگرفتگی موقت و ترافیک ایجاد شد که بابت آن از صبر و شکیبایی مردم تشکر می‌کنیم.

آمادگی شهرداری برای فصل برف و سرما

محمدخانی درباره اقدامات شهرداری برای فصل زمستان نیز گفت: همزمان با آماده‌سازی نیروها برای بارندگی، اقدامات مربوط به فصل برف نیز در حال انجام است؛ از جمله تأمین ماشین‌آلات برف‌روبی، احداث ایستگاه‌های برف‌روبی در سطح شهر و تأمین مواد مورد نیاز برای بهبود وضعیت معابر هنگام بارندگی و برف.

وی افزود: این اقدامات در مجموعه خدمات شهری با قوت در حال انجام است و جزئیات آن در گزارشی جداگانه ارائه خواهد شد.

هیچ‌یک از ۱۲ قلم کالای طرح تورم صفر افزایش قیمت نداشته است

سخنگوی شهرداری تهران در بخش دیگری از این نشست، در واکنش به گزارشی درباره افزایش قیمت برخی کالاهای مشمول طرح تورم صفر گفت: یکی از قیمت‌هایی که در گزارش به آن استناد شده، به دلیل اشتباه تایپی در یکی از روزنامه‌ها نادرست منتشر شده بود؛ به‌طوری‌که رقم ۳۷۵ به اشتباه ۲۷۵ درج شده بود.

وی ادامه داد: قیمت‌های رسمی از ابتدا در کانال‌های اطلاع‌رسانی سازمان، فروشگاه شهروند و شهرداری تهران اعلام شده و هیچ‌یک از ۱۲ قلم کالای مشمول این طرح افزایش قیمت نداشته‌اند.

محمدخانی درباره تفاوت قیمت حبوبات بسته‌بندی و فله نیز توضیح داد: این تفاوت از ابتدای اجرای طرح وجود داشته و مطابق روال بازار است.

وی تأکید کرد: طرح تورم صفر فقط در هشت میدان میوه و تره‌بار منتخب و ۱۸ فروشگاه منتخب شهروند اجرا می‌شود و کالاها در غرفه‌های مشخص‌شده با تابلوی تورم صفر و براساس سهمیه سرانه خانوار عرضه می‌شوند؛ بنابراین این قیمت‌ها شامل همه غرفه‌ها، فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های سطح شهر نیست.

مطهر محمدخانی با اشاره به افزایش استفاده شهروندان از حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: براساس برآورد سازمان اتوبوسرانی و بررسی میدانی نزدیک به یک‌ماهه، همراه با مسافرشماری در ایستگاه‌ها، میزان استفاده از خطوط بی‌آرتی تا ۷۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: رایگان شدن اتوبوس‌های بی‌آرتی، اضافه شدن بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان و همچنین افزایش هزینه استفاده از برخی شیوه‌های حمل‌ونقل دیگر می‌تواند از عوامل این افزایش باشد.

رکوردشکنی تاریخی مسافران مترو در ۱۲ آبان

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به افزایش مسافران مترو گفت: در تابستان امسال به‌طور متوسط شاهد رشد ۲۰ تا ۲۳ درصدی مسافران مترو نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم، اما این میزان در پاییز به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.

محمدخانی ادامه داد: روز ۱۲ آبان امسال رکورد تاریخی متروی تهران از نظر تعداد مسافر و سفر شکسته شد و برای نخستین بار تعداد مسافران ثبت‌شده در یک روز به یک میلیون و ۹۸۸ هزار و ۲۸ نفر رسید.

وی با بیان اینکه تعداد سفرهای ثبت‌شده در آن روز نیز حدود ۳ میلیون و ۱۸۸ هزار سفر بوده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به روند افزایش استفاده از مترو، میزان رشد مسافران در مجموع آبان‌ماه نیز از ۳۰ درصد فراتر برود.

درخواست شهرداری برای اختصاص منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت

محمدخانی با اشاره به تأثیر افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی بر کاهش سفرهای خودروی شخصی و مصرف سوخت گفت: امیدواریم با توجه به قول مساعدت معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با مدیران شهرداری تهران، معادل ریالی صرفه‌جویی ارزی ناشی از واردات بنزین، از محل افزایش مسافران حمل‌ونقل عمومی تأمین شود.

وی افزود: این منابع می‌تواند چند برابر مبلغی باشد که در بودجه امسال از محل دریافت بهای بلیت مترو و اتوبوس پیش‌بینی شده است.

سخنگوی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: افزایش استقبال شهروندان از حمل‌ونقل عمومی، وظیفه شهرداری را برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی، افزایش واگن‌ها، توسعه ایستگاه‌ها و گسترش خطوط مترو سنگین‌تر می‌کند.