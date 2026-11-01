به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید از پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو و محل آغاز عملیات حفاری مکانیزه خط ۹ مترو صبح امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور رضا محمدنژاد بیدخت، مدیرعامل شرکت مترو تهران، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران، رهام پروز مجری خط ۹ مترو تهران و عباس فتحعلی‌پور، مجری خط ۶ مترو تهران برگزار شد.

رضا محمدنژاد بیدخت، مدیرعامل شرکت مترو تهران، در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های توسعه خطوط مترو تهران اظهار کرد: پروژه نخست، خط ۹ مترو تهران است که در جریان بازدید از این پروژه، ابعاد و گستردگی آن مورد بررسی قرار گرفت. خط ۹ یکی از پروژه‌های بسیار بزرگ مترویی پایتخت و بزرگ‌ترین خط مترویی تعریف‌شده در تهران است که با اجرای آن، رینگ اصلی شهر تهران تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه طول خط ۹ مترو تهران حدود ۵۳ کیلومتر است، افزود: ان‌شاءالله به‌زودی و با امید به خدا، عملیات حفاری مکانیزه این خط از منطقه دولت‌آباد آغاز خواهد شد و برنامه‌ریزی انجام‌شده برای شروع این عملیات در پایان آبان‌ماه است.

مدیرعامل شرکت مترو تهران ادامه داد: همچنین با پیگیری سایر بخش های خط ۹ پیش‌بینی می‌شود کل عملیات اجرایی خط ۹ نیز در پایان پاییز امسال آغاز شود و عملاً شاهد استارت اجرایی این خط مهم مترویی در پایتخت باشیم.

محمدنژاد بیدخت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت مترو تهران در سایر خطوط گفت: خط ۸ مترو نیز شرایط مشابهی دارد و آغاز عملیات اجرایی آن به‌زودی شروع خواهد شد. در همین راستا، دو دستگاه تی‌بی‌ام (TBM) نیز برای این خط سفارش‌گذاری شده است.

وی با تأکید بر توسعه فعالیت‌های عمرانی مترو در زیرزمین شهر تهران تصریح کرد: این اقدامات نویدبخش آن است که تهران به یک کارگاه عمرانی فعال در زیرزمین تبدیل شود. با دستوراتی که از سوی آقای زاکانی، شهردار تهران، و آقای هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، صادر شده و همچنین با کمک‌ها و حمایت‌های مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر تهران، تلاش خواهیم کرد فعالیت‌های عمرانی مترو در زیرزمین پایتخت روزبه‌روز گسترده‌تر و فعال‌تر شود تا بتوانیم خدمات بیشتری به مردم عزیز تهران ارائه کنیم.

مدیرعامل شرکت مترو تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح آخرین وضعیت ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) پرداخت و با اشاره به ویژگی‌های معماری این ایستگاه اظهار کرد: ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم(ع) یک ایستگاه خاص و متفاوت است؛ مشابه ایستگاه‌های ویژه‌ای که پیش از این در مجموعه مترو تهران، از جمله ایستگاه مریم مقدس و ایستگاه تختی، طراحی و اجرا شده‌اند.

وی با بیان اینکه برای این ایستگاه معماری خاص، ویژه و خاطره‌انگیزی در نظر گرفته شده است، افزود: تلاش شده است در کنار رعایت کیفیت و دقت در اجرای پروژه، از معماری ویژه و شاخصی نیز در طراحی ایستگاه استفاده شود تا این مجموعه از نظر معماری نیز مورد توجه قرار گیرد.

محمدنژاد بیدخت خاطرنشان کرد: برای طراحی این ایستگاه از ظرفیت بهترین طراحان و معماران این حوزه استفاده شده و در همین زمینه مسابقه‌ای برگزار که طی آن طرح‌های ویژه و متنوعی ارائه شد. در نهایت، طرح منتخب برای اجرای ایستگاه در نظر گرفته شد و در حال حاضر بخش کوچکی از این طراحی و معماری قابل مشاهده است.

وی با اشاره به روند تکمیل ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم(ع) گفت: تصور می‌کنم طی یکی دو ماه آینده، این ایستگاه به بهره‌برداری کامل برسد و مردم تهران، به‌ویژه شهروندان شهرری، بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت مترو تهران در پایان تأکید کرد: در اجرای پروژه‌های مترویی، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، توجه به کیفیت اجرا، دقت در جزئیات و بهره‌گیری از معماری متناسب و ماندگار نیز مورد توجه قرار دارد تا شهروندان بتوانند از خدماتی با کیفیت مطلوب بهره‌مند شوند.