آخرین وضعیت یکصد و شصت و چهارمین ایستگاه شبکه مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در بازدیدی که به اتفاق نعمت‌الله فرزان پور مدیرعامل شرکت مترو تهران از ایستگاه مترو میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) انجام داد، ضمن رصد میدانی آخرین وضعیت پیشرفت عملیات ساختمانی این ایستگاه، در جریان روند تامین و نصب تجهیزات و تاسیسات یکصد و شصت و چهارمین ایستگاه شبکه مترو تهران قرار گرفت.

ایستگاه مذکور، نخستین ایستگاه از بخش توسعه جنوبی خط ۶ مترو به شمار می آید که در منطقه شهرری واقع شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جریان این بازدید تاکید کرد : راه‌اندازی همزمان پله برقی‌ها و آسانسورها در بدو افتتاح این ایستگاه صورت گیرد، چرا که باتوجه به موقعیت جغرافیایی آن، ایستگاه مذکور مسافران پرتعداد و خیل زائران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را پذیرا خواهد بود.

ایستگاه مترو میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در منتهی الیه بخش توسعه‌ جنوبی خط شش قرار دارد و مراحل آماده‌سازی آن به سرعت در حال طی شدن است.