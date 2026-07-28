به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقا میری رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران به اتفاق مدیرعامل شرکت مترو جهت سرکشی به پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو و روند تکمیل ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که قرار است نیمه دوم سال جاری به بهره برداری برسد، بخش نخست بازدید میدانی حجت الاسلام سید محمد آقامیری از پروژه های شرکت مترو تهران بود. طبق گزارش ارائه شده طی این رصد میدانی، با افتتاح نخستین ایستگاه از بخش توسعه جنوبی خط ۶ مترو، ۵ کیلومتر مسیر نیز به طول شبکه مترو پایتخت اضافه شده و در عین حال شرایط برای بهره برداری از ۲ ایستگاه عبوری مابین ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و ایستگاه دولت آباد در ماه‌های آینده مهیا خواهد شد. تست گرم این مسیر ۵ کیلومتری، شهریورماه صورت می پذیرد.

قسمت دوم بازدید صورت گرفته عضو شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های فعال شبکه مترو پایتخت، حضور در محل شفت استقرار دستگاه حفار مکانیزه خط ۹ مترو و بررسی روند مونتاژ دستگاه حفار قطعه نخست این خط بود؛ دستگاهی که مراحل نهایی آماده سازی خود را پشت سر می گذارد و پیش بینی می شود بزودی عملیات حفاری و ساخت تونل خط ۹ به عنوان دومین خط جدید شبکه مترو تهران شروع شود.

در ادامه، کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی برای پشتیبانی از دستگاه حفار مکانیزه قطعه نخست خط ۹ مورد بازدید قرار گرفت.

آقامیری در پایان این بازدید، ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته به منظور پیشبرد پروژه های راه آهن ریلی زیرزمینی و همچنین عدم توقف طرحهای توسعه ای حتی در شرایط جنگ، بر اهمیت توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی و خصوصاً شبکه مترو تایید کرد و افزود: احداث خطوط و ایستگاه‌های جدید مترو در اقصی نقاط پایتخت، درخواست اکید شهروندان به حساب آمده و اگر شبکه مذکور با ساخت خطوط چهارگانه جدید کامل شود، کارآیی و میزان استفاده از آن دوچندان خواهد شد. در چنین وضعیتی می توان نسبت به کاهش ترافیک و آلودگی هوای پایتخت امیدوار شد و شاهد رغبت هرچه بیشتر مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بود.