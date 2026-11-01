دریافت 6 MB کد مطلب 6996643 https://mehrnews.com/x3dv4F ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸ کد مطلب 6996643 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸ نایبرئیس مجلس: ملت ایران تسلیم فشار و تهدید نمیشود نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی میکند و تسلیم نخواهد شد. کپی شد مطالب مرتبط دیدگاه فقه شیعه درباره موسیقی در زندگی روزمره؛مرز شرعی میان نشاط و لهو مذاکرات هستهای منتفی است؟؛ محورهای جنجالی امروز مجلس درخواست خروج از NPT تا مجازات فعالیت فرهنگی و مجازی با هدایت بیگانگان جزئیات تدوین لایحه جامع اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران تشریح شد تعقیب دشمن فراتر از مرزها؛ تنبیه متجاوز مشمول مرور زمان نمیشود برچسبها ایران مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی
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