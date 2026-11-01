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کد مطلب 6996643
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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

نایب‌رئیس مجلس: ملت ایران تسلیم فشار و تهدید نمی‌شود

نایب‌رئیس مجلس: ملت ایران تسلیم فشار و تهدید نمی‌شود

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کند و تسلیم نخواهد شد.

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