  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

سه مصدوم در سقوط خودرو ام‌وی‌ام به کانال آب

سه مصدوم در سقوط خودرو ام‌وی‌ام به کانال آب

گنبد-معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از مصدومیت سه نفر در پی سقوط یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام به کانال آب در محور گنبدکاووس به آق‌قلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام به کانال آب در محور گنبدکاووس به آق‌قلا، محدوده روستای کوچک‌خرطوم، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی با چهار نیروی امدادی از پایگاه ایمر به همراه یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

حاجیلری با اشاره به مصدومیت هر سه سرنشین خودرو اظهار کرد: نیروهای امدادی پس از انجام عملیات رهاسازی، یک مرد ۴۶ ساله را از خودرو خارج کرده و با آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس منتقل کردند. دو مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از رانندگان خواست با احتیاط بیشتر، به‌ویژه در مسیرهای دارای کانال‌های آب و حاشیه جاده‌ها، رانندگی کنند. هم‌وطنان در صورت بروز حوادث و نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6996691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها