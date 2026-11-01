به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام به کانال آب در محور گنبدکاووس به آق‌قلا، محدوده روستای کوچک‌خرطوم، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی با چهار نیروی امدادی از پایگاه ایمر به همراه یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

حاجیلری با اشاره به مصدومیت هر سه سرنشین خودرو اظهار کرد: نیروهای امدادی پس از انجام عملیات رهاسازی، یک مرد ۴۶ ساله را از خودرو خارج کرده و با آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس منتقل کردند. دو مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از رانندگان خواست با احتیاط بیشتر، به‌ویژه در مسیرهای دارای کانال‌های آب و حاشیه جاده‌ها، رانندگی کنند. هم‌وطنان در صورت بروز حوادث و نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.