به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای چهار دستگاه خودرو شامل دو دستگاه پراید، یک ساینا و یک وانت نیسان در محور گالیکش به کلاله، محدوده روستای قنات، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه النگ با چهار نیروی امدادی و به‌کارگیری یک دستگاه آمبولانس و یک خودروی نجات به محل حادثه اعزام شد و اقدامات امدادی لازم را انجام داد.

سلیمی با اشاره به اینکه این حادثه هشت حادثه‌دیده داشت، اظهار کرد: در این تصادف شش نفر مصدوم شدند که یک نفر پس از انجام اقدامات امدادی توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل شد و پنج مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، یک مورد رهاسازی مصدوم نیز با استفاده از خودروی نجات جمعیت هلال‌احمر انجام شد.

وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند. هم‌وطنان در صورت وقوع حادثه و نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.