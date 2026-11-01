توقیف ۳۸ دستگاه موتور سیکلت در شهر بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: با توجه به مطالبات مردمی و به منظور افزایش انضباط ترافیک،پیشگیری و مهار تصادفات و همچنین کنترل تخلفات، طرح آرامش و ایمنی ترافیک توسط مأموران پلیس در سطح شهرستان اجرا شد و با اجرای این طرح با موتورسیکلت‌ سواران متخلف، برابر مقررات برخورد قانونی لازم صورت گرفت.

فرمانده انتظامی بناب افزود: با اجرای این طرح برابر ضوابط و مقررات، با تخلفاتی همچون ایجاد آلودگی صوتی، تردد در پیاده‌روها، حرکت خلاف جهت، عدم استفاده از کلاه ایمنی، نداشتن پلاک، عدم به همراه داشتن مدارک و انجام حرکات نمایشی که باعث ایجاد خطرات برای راکبان و مزاحمت عابران می شد، تعداد ۳۸دستگاه موتورسیکلت توقیف و به پارکینک منتقل شد.