به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولدی ظهر یکشنبه در جریان بازدید از پاسگاه پلیس راه بروجرد و دیدار با رئیس و کارکنان این مجموعه، اظهار داشت: با اجرای اقدامات پیشگیرانه و پیگیری برای رفع نقاط حادثه‌خیز، میزان تصادفات جاده‌ای در محورهای مواصلاتی شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به تأثیر اقدامات انجام‌شده در کاهش تلفات جاده‌ای افزود: در همین مدت، شمار فوتی‌های ناشی از تصادفات نیز ۱۳ نفر کمتر شده است و این آمار نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی، اقدامات پیشگیرانه و همکاری مجموعه‌های مسئول در حوزه ایمنی راه‌هاست.

هدف‌گذاری برای کاهش بیشتر تصادفات خسارتی و جرحی

فرماندار ویژه بروجرد با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات ایمنی در جاده‌های شهرستان تصریح کرد: با وجود کاهش آمار تصادفات و تلفات، برنامه‌ریزی برای کاهش بیشتر حوادث خسارتی و جرحی در سطح محورهای مواصلاتی بروجرد در دستور کار قرار دارد.

ولدی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده و نشست‌های تخصصی شورای ترافیک شهرستان، گفت: برخی محورهای مواصلاتی بروجرد همچنان نیازمند اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز هستند و باید برای بهبود ایمنی این مسیرها اقدامات لازم پیگیری شود.

وی محور پادگان مهندسی تا محدوده چالانچولان، مسیر دانشگاه آزاد تا ونایی و جاده روستای ملمیجان را از جمله محورهای نیازمند اصلاح و ایمن‌سازی عنوان کرد.

تأکید بر رفع نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی

معاون استاندار لرستان با بیان اینکه کاهش تصادفات نیازمند استمرار اقدامات کارشناسی و پیشگیرانه است، بر ضرورت توجه به وضعیت محورهای پرخطر و پیگیری اصلاح نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد.

به گفته وی، بررسی‌های کارشناسی در شورای ترافیک شهرستان، زمینه شناسایی مسیرهای نیازمند اصلاح را فراهم کرده و پیگیری این موارد می‌تواند در کاهش حوادث رانندگی و افزایش ایمنی تردد شهروندان و مسافران مؤثر باشد.

قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان پلیس راه بروجرد

ولدی در ادامه این بازدید، از تلاش‌های رئیس و کارکنان پلیس راه بروجرد در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای، برقراری نظم و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی شهرستان قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: رئیس و کارکنان پلیس راه بروجرد با پیگیری مستمر و تلاش شبانه‌روزی، زمینه ارائه خدمات به شهروندان و مسافران را فراهم کرده‌اند.

فرماندار ویژه بروجرد همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی کارکنان پلیس راه در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، از اقدامات آنان در زمینه تأمین امنیت و کاهش تصادفات در محورهای مواصلاتی شهرستان در جریان این مراسم تقدیر کرد.

ولدی در پایان بر اهمیت تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای کاهش حوادث رانندگی و افزایش ایمنی جاده‌های شهرستان تأکید کرد.