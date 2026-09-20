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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

احداث و زیرسازی ۲۶۴ کیلومتر راه روستایی در استان کرمان طی ۵ ماه

احداث و زیرسازی ۲۶۴ کیلومتر راه روستایی در استان کرمان طی ۵ ماه

کرمان- مدیر کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای کرمان، از زیرسازی و احداث ۲۶۴ کیلومتر راه روستایی طی پنج ماه گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی، بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به احداث ۸۳ کیلومتر راه روستایی طی پنج ماه گذشته در استان کرمان گفت: عملیات زیرسازی ۱۸۱ کیلومتر راه روستایی با هدف بسترسازی برای تکمیل شبکه ارتباطی مناطق روستایی انجام شده و این مسیرها در مراحل بعدی عملیات اجرایی قرار دارند.

وی افزود: هم‌اکنون ۶۱ پروژه راه روستایی در سطح استان کرمان در حال اجرا است و ۱۲۱ کیلومتر راه نیز در دست احداث قرار دارد که اجرای آن‌ها بر اساس اولویت‌بندی دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و بهره‌برداری از مسیرهای در حال احداث، با هدف ارتقای ایمنی و بهبود دسترسی ساکنان مناطق روستایی به راه مناسب و ایمن، در اولویت قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان خاطرنشان کرد: توسعه و ارتقای راه‌های روستایی نقش مهمی در بهبود دسترسی ساکنان این مناطق دارد و با تکمیل پروژه‌های راه روستایی، حدود ۱۸۰۰ خانوار از راه مناسب، ایمن و قابل تردد بهره‌مند خواهند شد.

کد مطلب 6953018

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