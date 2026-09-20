احداث و زیرسازی ۲۶۴ کیلومتر راه روستایی در استان کرمان طی ۵ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی، بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به احداث ۸۳ کیلومتر راه روستایی طی پنج ماه گذشته در استان کرمان گفت: عملیات زیرسازی ۱۸۱ کیلومتر راه روستایی با هدف بسترسازی برای تکمیل شبکه ارتباطی مناطق روستایی انجام شده و این مسیرها در مراحل بعدی عملیات اجرایی قرار دارند.

وی افزود: هم‌اکنون ۶۱ پروژه راه روستایی در سطح استان کرمان در حال اجرا است و ۱۲۱ کیلومتر راه نیز در دست احداث قرار دارد که اجرای آن‌ها بر اساس اولویت‌بندی دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و بهره‌برداری از مسیرهای در حال احداث، با هدف ارتقای ایمنی و بهبود دسترسی ساکنان مناطق روستایی به راه مناسب و ایمن، در اولویت قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان خاطرنشان کرد: توسعه و ارتقای راه‌های روستایی نقش مهمی در بهبود دسترسی ساکنان این مناطق دارد و با تکمیل پروژه‌های راه روستایی، حدود ۱۸۰۰ خانوار از راه مناسب، ایمن و قابل تردد بهره‌مند خواهند شد.