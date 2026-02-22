۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۱۴

عبدالهی: ۲۶ کیلومتر از محور شهربابک- سیرجان ایمن‌ سازی می‌شود

کرمان- مدیر کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمان از اجرای عملیات گسترده ایمنی جاده‌ای در محور شهربابک–سیرجان به طول ۲۶ کیلومتر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی، یکشنبه شب به خبرنگاران گفت: به‌ منظور افزایش ایمنی و بهبود تردد کاربران جاده‌ای، عملیات روکش آسفالت محور شهربابک- سیرجان به طول ۲۶ کیلومتر اجرا شد.

وی افزود: در باند رفت محور شهربابک– سیرجان به طول ۱۱ کیلومتر عملیات تراش آسفالت انجام و در باند برگشت نیز ۲۱ کیلومتر تراش و بهسازی آسفالت با هدف کاهش خطرات ترافیکی اجرا شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمان تصریح کرد: در راستای ارتقای ایمنی مسیر، عملیات اصلاح و نصب گاردریل به طول ۱۵ کیلومتر و همچنین نصب و به‌ روزرسانی ٢ هزار عدد تابلو و علائم ایمنی در این محور انجام شد تا شرایط تردد ایمن‌تر فراهم و احتمال وقوع تصادفات کاهش یابد.

عبدالهی افزود: همچنین بیش از ۶۰۰ کیلومتر خط‌کشی به‌صورت امانی و پیمانی و افزون بر ۱۰۰ کیلومتر شیار لرزاننده در مسیر رفت و برگشت محور شهربابک- سیرجان اجرا شده است.

      سلام روکش آسفالته شهربابک سیرجان طول ۴۰کیلومتر وحشتناک شده دیگه کجا ر وکش کردن خبرنگاران محترم عکس بگیرید بعد مطلب بزارید

