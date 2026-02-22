به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی، یکشنبه شب به خبرنگاران گفت: به منظور افزایش ایمنی و بهبود تردد کاربران جادهای، عملیات روکش آسفالت محور شهربابک- سیرجان به طول ۲۶ کیلومتر اجرا شد.
وی افزود: در باند رفت محور شهربابک– سیرجان به طول ۱۱ کیلومتر عملیات تراش آسفالت انجام و در باند برگشت نیز ۲۱ کیلومتر تراش و بهسازی آسفالت با هدف کاهش خطرات ترافیکی اجرا شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمان تصریح کرد: در راستای ارتقای ایمنی مسیر، عملیات اصلاح و نصب گاردریل به طول ۱۵ کیلومتر و همچنین نصب و به روزرسانی ٢ هزار عدد تابلو و علائم ایمنی در این محور انجام شد تا شرایط تردد ایمنتر فراهم و احتمال وقوع تصادفات کاهش یابد.
عبدالهی افزود: همچنین بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطکشی بهصورت امانی و پیمانی و افزون بر ۱۰۰ کیلومتر شیار لرزاننده در مسیر رفت و برگشت محور شهربابک- سیرجان اجرا شده است.
نظر شما