عبدالهی: ایمنی تردد در محور بردسیر- باغین ارتقا می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدالهی، با اشاره به عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور بردسیر– باغین در محدوده گردنه خانه کوه گفت: این پروژه در دو قطعه و به طول ۲۷ کیلومتر، با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست.
وی افزود: اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت راه، افزایش ایمنی تردد و بهبود شرایط عبور و مرور کاربران جادهای انجام میشود و از پروژههای مهم نگهداری و بهسازی راههای منطقه به شمار میرود.
کرمان- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمان، از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور بردسیر– باغین در محدوده گردنه خانه کوه با اعتبار هزار میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدالهی، با اشاره به عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور بردسیر– باغین در محدوده گردنه خانه کوه گفت: این پروژه در دو قطعه و به طول ۲۷ کیلومتر، با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست.
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