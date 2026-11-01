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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

شریفی: اتحاد و همدلی مردم مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن است

شریفی: اتحاد و همدلی مردم مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن است

سنندج- مسئول سابق بانوان سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: تفرقه و اختلاف‌افکنی، مهم‌ترین خطری است که می‌تواند ملت ایران را از رسیدن به قله پیروزی بازدارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه شریفی شامگاه یکشنبه در جمع حاضران در اجتماعات شبانه مردم سنندج، با اشاره به ایستادگی و حضور مستمر ملت ایران در میدان اظهار کرد: امروز مردم ایران در مقطعی تاریخی قرار دارند که آزادگان جهان چشم امید به مقاومت و استقامت آنان دوخته‌اند.

وی با اشاره به بازتاب حضور شبانه مردم ایران در محافل و رسانه‌های بین‌المللی افزود: بسیاری از مردم در کشورهای مختلف، مقاومت و ایستادگی ملت ایران را دنبال می‌کنند و معتقدند اگر مردم ایران خسته شوند و میدان را ترک کنند، امید بسیاری از ملت‌های آزاده جهان نیز کمرنگ خواهد شد.

شریفی با بیان اینکه ماهیت دشمن همواره بر دشمنی و فتنه‌انگیزی استوار است، تصریح کرد: دشمن در لباس‌ها و چهره‌های مختلف ظاهر می‌شود و نباید فریب شعارهای ظاهری درباره آزادی، انسانیت و حقوق بشر را خورد.

سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایت علیه کودکان

مسئول سابق بانوان سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایت‌های صورت‌گرفته علیه مردم ایران گفت: کسانی که در حوادث گذشته با شعار حمایت از زنان ایران در رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی موضع‌گیری می‌کردند، امروز در برابر شهادت کودکان بی‌گناه و جنایت علیه دانشمندان و نخبگان ایرانی سکوت کرده‌اند.

وی با اشاره به حادثه مدرسه میناب و شهادت دانش‌آموزان بی‌گناه خاطرنشان کرد: مدعیان آزادی و حقوق بشر باید پاسخ دهند که چرا در برابر چنین جنایت‌هایی واکنش مؤثری نشان نمی‌دهند و چرا صدای اعتراض و همدردی آنان در برابر این حوادث شنیده نمی‌شود.

شریفی ادامه داد: نباید از دشمن انتظار دوستی داشت، اما وظیفه ما این است که با هوشیاری، واقعیت‌ها را بشناسیم و اجازه ندهیم تبلیغات رسانه‌ای و جریان‌های دروغ‌پرداز، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای تحریمی علیه کشور اظهار کرد: ملت ایران سال‌هاست با تحریم‌ها و محدودیت‌های مختلف مواجه است، اما همچنان با ایستادگی و مقاومت مسیر خود را ادامه داده است.

مسئول سابق بانوان سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با تشبیه شرایط امروز کشور به صعود کوهنوردان به قله دماوند افزود: هرچه کوهنورد به قله نزدیک‌تر می‌شود، مسیر دشوارتر و نفس‌گیرتر خواهد شد؛ اما این سختی‌ها نشانه نزدیک شدن به مقصد است.

وی تأکید کرد: امروز نیز ملت ایران در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد، اما نباید سختی‌های مسیر موجب ناامیدی شود؛ چراکه با تکیه بر وعده‌های الهی و حفظ استقامت می‌توان به قله‌های عزت و پیروزی دست یافت.

شریفی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین خطراتی که می‌تواند ملت ایران را از رسیدن به موفقیت بازدارد، ایجاد تفرقه و اختلاف در میان مردم است.

وی افزود: دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان، وحدت ملی را تضعیف کند؛ ازاین‌رو نباید اجازه داد اختلاف‌نظرها به ابزاری برای دشمن تبدیل شود.

مسئول سابق بانوان سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با اشاره به ضرورت حمایت از مسئولان کشور گفت: رئیس‌جمهور، اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه‌های مختلف در شرایط دشوار و حتی در دوران جنگ، مسئولیت‌های خود را دنبال کرده‌اند و مردم باید در چارچوب نقد منصفانه و مطالبه‌گری، پشتیبان خدمتگزاران کشور باشند.

پرچم ایران، محور وحدت همه اقوام و مذاهب

وی با تأکید بر اینکه وحدت ملی محدود به یک گروه، جریان یا مذهب خاص نیست، تصریح کرد: هر فردی که ایران، تمامیت ارضی و پرچم کشور را دوست دارد، فارغ از مذهب، پوشش و گرایش‌های فکری، عضوی از این ملت است و باید جایگاه خود را در جمع مدافعان ایران داشته باشد.

شریفی ادامه داد: میدان دفاع از ایران متعلق به همه ایرانیان است؛ چه شیعه و چه سنی، چه با پوشش چادر و چه بدون آن. هرکس که دل در گرو عزت و سربلندی ایران دارد، در زیر پرچم این کشور جایگاه دارد.

وی با اشاره به خاطره‌ای از حضور در یکی از اجتماعات مردمی گفت: گاهی افرادی را در این اجتماعات می‌بینیم که شاید از نظر ظاهری و اعتقادی تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند، اما قلبشان برای ایران می‌تپد و همین همدلی و همراهی، سرمایه بزرگ ملت ایران است.

مسئول سابق بانوان سازمان هیئت و تشکل‌های دینی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور خاطرنشان کرد: قدرت نظامی و تجهیزات دفاعی از ظرفیت‌های مهم کشور هستند، اما نباید تمام اتکای ما به امکانات مادی باشد.

وی افزود: آنچه باید دل ملت ایران را محکم و استوار نگه دارد، دعا، تضرع، توکل و اتصال به خداوند متعال است؛ چراکه نصرت واقعی در اختیار خداوند قرار دارد و قدرت مادی به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست.

شریفی در پایان ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حفظ وحدت، هوشیاری، مقاومت و توکل بر خداوند، شاهد پیروزی جبهه حق و تحقق وعده‌های الهی باشند.

کد مطلب 6996939

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