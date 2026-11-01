به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه شریفی شامگاه یکشنبه در جمع حاضران در اجتماعات شبانه مردم سنندج، با اشاره به ایستادگی و حضور مستمر ملت ایران در میدان اظهار کرد: امروز مردم ایران در مقطعی تاریخی قرار دارند که آزادگان جهان چشم امید به مقاومت و استقامت آنان دوخته‌اند.

وی با اشاره به بازتاب حضور شبانه مردم ایران در محافل و رسانه‌های بین‌المللی افزود: بسیاری از مردم در کشورهای مختلف، مقاومت و ایستادگی ملت ایران را دنبال می‌کنند و معتقدند اگر مردم ایران خسته شوند و میدان را ترک کنند، امید بسیاری از ملت‌های آزاده جهان نیز کمرنگ خواهد شد.

شریفی با بیان اینکه ماهیت دشمن همواره بر دشمنی و فتنه‌انگیزی استوار است، تصریح کرد: دشمن در لباس‌ها و چهره‌های مختلف ظاهر می‌شود و نباید فریب شعارهای ظاهری درباره آزادی، انسانیت و حقوق بشر را خورد.

سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایت علیه کودکان

مسئول سابق بانوان سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایت‌های صورت‌گرفته علیه مردم ایران گفت: کسانی که در حوادث گذشته با شعار حمایت از زنان ایران در رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی موضع‌گیری می‌کردند، امروز در برابر شهادت کودکان بی‌گناه و جنایت علیه دانشمندان و نخبگان ایرانی سکوت کرده‌اند.

وی با اشاره به حادثه مدرسه میناب و شهادت دانش‌آموزان بی‌گناه خاطرنشان کرد: مدعیان آزادی و حقوق بشر باید پاسخ دهند که چرا در برابر چنین جنایت‌هایی واکنش مؤثری نشان نمی‌دهند و چرا صدای اعتراض و همدردی آنان در برابر این حوادث شنیده نمی‌شود.

شریفی ادامه داد: نباید از دشمن انتظار دوستی داشت، اما وظیفه ما این است که با هوشیاری، واقعیت‌ها را بشناسیم و اجازه ندهیم تبلیغات رسانه‌ای و جریان‌های دروغ‌پرداز، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای تحریمی علیه کشور اظهار کرد: ملت ایران سال‌هاست با تحریم‌ها و محدودیت‌های مختلف مواجه است، اما همچنان با ایستادگی و مقاومت مسیر خود را ادامه داده است.

مسئول سابق بانوان سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با تشبیه شرایط امروز کشور به صعود کوهنوردان به قله دماوند افزود: هرچه کوهنورد به قله نزدیک‌تر می‌شود، مسیر دشوارتر و نفس‌گیرتر خواهد شد؛ اما این سختی‌ها نشانه نزدیک شدن به مقصد است.

وی تأکید کرد: امروز نیز ملت ایران در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد، اما نباید سختی‌های مسیر موجب ناامیدی شود؛ چراکه با تکیه بر وعده‌های الهی و حفظ استقامت می‌توان به قله‌های عزت و پیروزی دست یافت.

شریفی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین خطراتی که می‌تواند ملت ایران را از رسیدن به موفقیت بازدارد، ایجاد تفرقه و اختلاف در میان مردم است.

وی افزود: دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان، وحدت ملی را تضعیف کند؛ ازاین‌رو نباید اجازه داد اختلاف‌نظرها به ابزاری برای دشمن تبدیل شود.

مسئول سابق بانوان سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با اشاره به ضرورت حمایت از مسئولان کشور گفت: رئیس‌جمهور، اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه‌های مختلف در شرایط دشوار و حتی در دوران جنگ، مسئولیت‌های خود را دنبال کرده‌اند و مردم باید در چارچوب نقد منصفانه و مطالبه‌گری، پشتیبان خدمتگزاران کشور باشند.

پرچم ایران، محور وحدت همه اقوام و مذاهب

وی با تأکید بر اینکه وحدت ملی محدود به یک گروه، جریان یا مذهب خاص نیست، تصریح کرد: هر فردی که ایران، تمامیت ارضی و پرچم کشور را دوست دارد، فارغ از مذهب، پوشش و گرایش‌های فکری، عضوی از این ملت است و باید جایگاه خود را در جمع مدافعان ایران داشته باشد.

شریفی ادامه داد: میدان دفاع از ایران متعلق به همه ایرانیان است؛ چه شیعه و چه سنی، چه با پوشش چادر و چه بدون آن. هرکس که دل در گرو عزت و سربلندی ایران دارد، در زیر پرچم این کشور جایگاه دارد.

وی با اشاره به خاطره‌ای از حضور در یکی از اجتماعات مردمی گفت: گاهی افرادی را در این اجتماعات می‌بینیم که شاید از نظر ظاهری و اعتقادی تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند، اما قلبشان برای ایران می‌تپد و همین همدلی و همراهی، سرمایه بزرگ ملت ایران است.

مسئول سابق بانوان سازمان هیئت و تشکل‌های دینی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور خاطرنشان کرد: قدرت نظامی و تجهیزات دفاعی از ظرفیت‌های مهم کشور هستند، اما نباید تمام اتکای ما به امکانات مادی باشد.

وی افزود: آنچه باید دل ملت ایران را محکم و استوار نگه دارد، دعا، تضرع، توکل و اتصال به خداوند متعال است؛ چراکه نصرت واقعی در اختیار خداوند قرار دارد و قدرت مادی به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست.

شریفی در پایان ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حفظ وحدت، هوشیاری، مقاومت و توکل بر خداوند، شاهد پیروزی جبهه حق و تحقق وعده‌های الهی باشند.