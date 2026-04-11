به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی عصر شنبه در نخستین نشست شورای اداری شهرستان دیر در سال جاری با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، فرماندهان و شهدای دانشآموز مدرسه میناب و سایر شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در شرایط دشوار و در میان موجی از فشارها و توطئهها علیه انقلاب اسلامی، با حکمت، تدبیر، توکل به خدا و حمایت ملت و دولت توانستند کشتی انقلاب را از میان طوفان حوادث عبور داده و به ساحل نجات برسانند.
امام جمعه دیّر با اشاره به شکلگیری وحدت ملی در کشور گفت: اجتماعات مردمی که طی بیش از چهل روز گذشته در سراسر کشور برگزار شده است، نشاندهنده بیداری و همبستگی ملت ایران به برکت خون امام شهید و شهدای این مسیر است و حضور پرشور مردم پس از شهادت امام، جلوهای از وحدت کلمه و همدلی در جامعه را به نمایش گذاشت.
حسینی با بیان اینکه اتاق جنگ آمریکا در واقع وزارت خزانهداری این کشور است، افزود: تمرکز دشمنان بر فشارهای اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد مهمترین میدان تقابل است و از همین رو رهبر انقلاب نیز همانند قائد شهید امت بر تقویت اقتصاد و تولید ملی تأکید کردهاند.
وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی اخیر باعث شد بسیاری از واقعیتها برای افکار عمومی جهان روشن شود، ادامه داد: انتشار خبر شهادت دانشآموزان میناب در سطح جهانی، پرده از بسیاری از حقایقی برداشت که دشمنان تلاش میکردند پنهان نگه دارند و همین امر موجب شد نام ایران بیش از پیش در میان ملتهای حقطلب جهان مطرح شود.
امام جمعه دیّر با اشاره به افشای چهره مدعیان حقوق بشر در جریان جنگ اخیر گفت: دشمنانی که خود را مدافع حقوق بشر و حامی زنان و کودکان معرفی میکردند، با حمله به مناطق مسکونی، زیرساختها و کشتار غیرنظامیان در ایران چهره واقعی خود را نشان دادند.
وی افزود: هزاران نفر در غزه به شهادت میرسند و دهها کودک قربانی میشوند، اما همان مدعیان حقوق بشر سکوت میکنند. از کسانی که در جزیره بدنام اپستین به جنایت و سوءاستفاده از دختران متهم شدهاند، نمیتوان انتظار رفتار انسانی داشت و جنگ اخیر پرده از واقعیتهای بسیاری برداشت.
اقدامات دشمنان در جنگ رمضان مصداق جنایت جنگی است
حسینی با تأکید بر اینکه اقدامات دشمنان در جنگ رمضان مصداق جنایت جنگی است، گفت: ترور رهبر یک کشور، هدف قرار دادن زنان و کودکان، بمباران مناطق مسکونی و تخریب زیرساختهای غیرنظامی همگی در شمار جنایات جنگی قرار میگیرند.
وی خاطرنشان کرد: در کنار خسارتهایی که وارد شد، این تحولات موجب شد چهره واقعی دشمنان و همچنین استقامت ملت ایران برای جهانیان آشکار شود.
امام جمعه دیّر گفت: برای همگان روشن شد که دلیل دشمنی آمریکا با ایران صرفاً شعارهای سیاسی نیست، بلکه آنها بهدنبال تسلیم کامل ایران، براندازی نظام و حتی تجزیه کشور بودند.
وی ادامه داد: حتی سادهترین تحلیلها نیز نشان میدهد مسئله صرفاً شعار یا نوشته روی موشکها نبود، بلکه دشمنان هدفی فراتر داشتند و آن از بین بردن توان و اقتدار ایران بود.
حسینی درباره حضور گسترده مردم در تجمعات بیش از ۴۰ شبانه روز اخیر گفت: برخی تصور میکردند نظام اسلامی پایگاه اجتماعی خود را از دست داده است، اما حضور گسترده مردم در تجمعات حمایتی نشان داد که نظام از پشتوانه مردمی قدرتمندی برخوردار است و این حضور موجب تقویت روحیه رزمندگان و افزایش اعتماد به نفس مسئولان در مواجهه با دشمن شده است.
وی افزود: این حضور مردمی همچنین تمام برنامههای دشمنان داخلی و گروههای ضدانقلاب برای ایجاد آشوب را خنثی کرد و آنان آرزوی حضور در خیابانها را به گور خواهند برد.
امام جمعه دیّر با اشاره به مذاکرات بین ایران و آمریکا گفت: در شرایطی که هیأت دیپلماسی کشور وارد مذاکرات شده است، حمایت و پشتوانه مردمی اهمیت بیشتری پیدا میکند و این پشتیبانی میتواند قدرت چانهزنی تیم مذاکرهکننده را افزایش دهد.
گلوگاههای اقتصادی غرب در اختیار ایران است
وی تأکید کرد: گلوگاههای اقتصادی غرب در اختیار ایران است و در صورت هرگونه اقدام نادرست از سوی دشمن، ابزارهای مهمی برای پاسخ وجود دارد. یکی از این گلوگاهها تنگه هرمز است که نقش حیاتی در انتقال انرژی جهان دارد.
حسینی با اشاره به تحولات نظامی در جنگ اخیر گفت: بسیاری از پایگاههای دشمن در منطقه آسیب دیده و ناوهای آنان عقبنشینی کردهاند و حتی گزارشهایی از فرار ناوهای دشمن از منطقه منتشر شده است. در چنین شرایطی نباید با بزرگنمایی قدرت دشمن، موجب نگرانی مردم شد.
وی ادامه داد: دشمنان در اهداف اصلی خود شکست خوردهاند؛ نه توانستند نظام را ساقط کنند، نه رهبر مورد نظر خود را بر کشور تحمیل کنند و نه پروژه تجزیه ایران را پیش ببرند.
امام جمعه دیّر تصریح کرد: حتی در حوزه راهبردی نیز آنها موفق نشدند اهداف خود را در منطقه محقق کنند و تنگه هرمز همچنان تحت کنترل ایران قرار دارد و در صورت هرگونه اقدام خصمانه، امکان ایجاد محدودیت در دیگر گلوگاههای راهبردی از جمله بابالمندب نیز وجود دارد.
وی افزود: در شرایط کنونی ایران دست برتر را در معادلات دارد و برای نخستین بار در روند مذاکرات، ایران با ارائه طرح پیشنهادی و تعیین پیششرطها وارد گفتوگوها شده است که این امر نشاندهنده تغییر موازنه به نفع جمهوری اسلامی است.
حسینی در پایان با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر اقتصاد و تولید ملی گفت: رهبر انقلاب با الهام از راه امام شهید و با توجه به شناخت دقیق از دشمن و نقاط آسیبپذیر کشور، همواره بر اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تأکید داشتهاند و تحقق این هدف در سایه وحدت ملی و امنیت کشور امکانپذیر است.
وی افزود: امنیت بستر اصلی همه فعالیتهاست که با تلاش نیروهای نظامی و انتظامی و همراهی مردم تأمین میشود و وحدت و همبستگی ملی که در این روزها در کشور شکل گرفته، سرمایهای بزرگ برای عبور از چالشها و حرکت به سمت پیشرفت است.
حسینی با اشاره به سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: این نهاد از ابتدای انقلاب در خدمت محرومان و مستضعفان بوده و خدمات ارزندهای در حوزه ساخت مسکن برای اقشار کمبرخوردار ارائه کرده است و حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره) بهعنوان یادگار آن امام برای تأمین مسکن محرومان همچنان باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
