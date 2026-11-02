به گزارش خبرگزاری مهر، در روزگاری که داستان‌های مصور به یکی از قالب‌های پرطرفدار میان نوجوانان تبدیل شده‌اند، انتشار آثار بومی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داستانی و تصویری، فرصتی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و تاریخی به نسل جدید فراهم می‌کند.

در همین راستا، کمیک «بُعد ممنوع» تازه‌ترین اثر انتشارات نوشکاست که با تلفیق ژانر علمی‌تخیلی، ماجراجویی و تاریخ معاصر ایران، تلاش دارد مفاهیمی همچون مقاومت، استکبارستیزی، هویت ملی و پیشرفت علمی را در قالب روایتی جذاب برای مخاطب نوجوان بازگو کند.

این اثر که توسط سمانه خاکبازان نوشته شده، با محوریت دنیای رباتیک و فناوری‌های نوین، مخاطب را وارد ماجرایی می‌کند که در آن پرسش‌هایی درباره گذشته و حال ایران، پیشرفت‌های علمی و نقش قدرت‌های خارجی در تحولات کشور مطرح می‌شود.

ماجرای کتاب با یک تقابل نفس‌گیر آغاز می‌شود: فینال یک دوره مسابقه بین‌المللی رباتیک میان تیم‌های دانش‌آموزی ایران و ایالات متحده آمریکا. تیم ایرانی با وجود شایستگی فنی بالا، با کارشکنی و ایجاد پارازیت عمدی تیم رقیب شکست می‌خورد. اما تلخی ماجرا تنها به زمین مسابقه محدود نمی‌ماند؛ کاپیتان تیم آمریکایی پس از پایان رقابت، لب به تحقیر می‌گشاید و با این طعنه که «شما سواد فناورانه ندارید، کشوری عقب‌مانده‌اید و اگر پیشرفتی هم داشتید متعلق به دوران شاه بوده است»، هویت علمی نوجوانان ایرانی را به چالش می‌کشد.

این کری‌خوانی تحقیرآمیز، ذهن اعضای تیم را به‌هم می‌ریزد. بچه‌ها در گفت‌وگوهای میان خود تلاش می‌کنند چرایی این ادعاها را ارزیابی کنند. آیا واقعاً گذشته چنان درخشان بوده که دیگران می‌گویند؟

اما نقطه عطف و آغاز جنبه فانتزی اثر، پس از بازگشت به تهران رقم می‌خورد. «پوریا» قهرمان قصه و خواهرش «پروین» که چهره‌ای نخبه و دانشمند در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک است، در زیرزمین خانه روی پروژه‌ای محرمانه به نام «ماشین زمان» کار می‌کنند. در جریان یک آزمایش غیرمنتظره، دستگاه فعال شده و بچه‌ها ناخواسته در اعماق تاریخ پرتاب می‌شوند...

«بُعد ممنوع» در تلاش است با عبور از قالب‌های مستقیم و شعاری، مفاهیم تاریخی و هویتی را در بستر یک ماجرای پرکشش به مخاطب نوجوان منتقل کند و زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر نسل جدید با فراز و نشیب‌های تاریخ معاصر ایران فراهم آورد.

در بخشی از کتاب آمده است:

داور با اشاره به ساعت اعلام می‌کند اگر تا 30 ثانیه ربات ایرانی بدون حرکت باقی بماند، تیم آمریکایی به‌عنوان برنده اعلام می‌شود.

عقربه‌های ساعت برای تیم رباتیک ایران به سرعت حرکت می‌کرد.

ربات آمریکایی یک ضربه دیگر از سمت روبه‌رو به ربات ایرانی می‌کوبد و بووووم... تیم آمریکایی هورا می‌کشد و به ایرانی‌ها می‌گویند:

شما عصرحجری‌ها را چه به مسابقات رباتیک؟

بروید سراغ همان شترسواری...

درحالی‌که تیم ایران حسابی عصبانی است، پوریا به اعضای تیم می‌گوید:

من مطمئنم یه جای کار می‌لنگه....

این کتاب در ۱۵۵ صفحه، تمام‌رنگی، روی کاغذ گلاسه و در قطع رحلی، توسط انتشارات نوشکا به بازار نشر عرضه شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «بُعد ممنوع» را از طریق تارنمای «نوشکا» یا با ارسال عدد ۲۰ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ همراه با یک دوره آموزش رایگان رباتیک(به صورت مجازی) و ارسال رایگان دریافت نمایند.