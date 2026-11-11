به گزارش خبرنگار مهر، مت دینیمن (متولد حدود ۱۹۷۴/۱۹۷۵)، نویسنده و هنرمند آمریکایی ساکن گیگ هاربر در ایالت واشنگتن، از چهره‌های برجسته ژانرهای فانتزی، علمی‌تخیلی، وحشت و به‌ویژه لیت‌آرپی‌جی (LitRPG) است

لیت‌آرپی‌جی (LitRPG)، کوتاه‌شده عبارت «بازی نقش‌آفرینی ادبی»، گونه‌ای از داستان است که قواعد بازی‌های نقش‌آفرینی را وارد جهان رمان می‌کند. در این داستان‌ها، شخصیت‌ها مهارت می‌آموزند، امتیاز تجربه می‌گیرند، تجهیزات به دست می‌آورند و به مرحله‌های بالاتر می‌رسند. این قواعد مستقیما بر تصمیم‌ها و سرنوشت شخصیت‌ها تأثیر می‌گذارند و خواننده، هم‌زمان با دنبال‌کردن ماجرا، مسیر پیشرفت آن‌ها و راهبردهایشان برای عبور از موانع را دنبال می‌کند. به این ترتیب، هیجان کشف و پیشرفت در بازی با تجربه داستان‌خوانی پیوند می‌خورد.

داستان«کارل سیاهچاله‌گرد» نیز با فاجعه‌ای ناگهانی آغاز می‌شود: ساختمان‌های زمین فرو می‌ریزند و تمدن بشری در زمانی کوتاه نابود می‌شود. بازماندگان با ورودی‌های هزارتویی زیرزمینی روبه‌رو می‌شوند که پر از هیولا، تله و مأموریت‌های مرگبار است. این هزارتو در واقع صحنه یک مسابقه نمایشی برای تماشاگرانی در سراسر کهکشان است؛ جایی که تلاش انسان‌ها برای زنده‌ماندن به سرگرمی دیگران تبدیل می‌شود. شرکت‌کنندگان باید از مرحله‌ها عبور کنند و برای بقا، توجه مخاطبان و گردانندگان مسابقه را نیز به خود جلب کنند.

مت دینیمن، مجموعه «کارل سیاهچاله‌گرد» را ابتدا در سال ۲۰۱۹ روی پلتفرم Royal Road منتشر کرد و سپس در ۲۰۲۰ خودانتشاری نمود. این مجموعه که تاکنون ۸ جلد از آن منتشر شده و قرار است به ۱۰ جلد برسد، به یکی از پرفروش‌ترین آثار ژانر خود تبدیل شده و میلیون‌ها نسخه فروخته است. سبک دینیمن با طنز گزنده، دیالوگ‌های هوشمندانه و شخصیت‌پردازی عمیق شناخته می‌شود.

داستان کارل سیاهچاله‌گرد، روایتی ادامه‌دار است که نشر ساعت ترجمه فارسی جلد دوم آن را نیزآغاز کرده است. در جلدهای بعدی، چالش‌ها پیچیده‌تر می‌شوند، همکاری و رقابت با دیگر شرکت‌کنندگان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و ابعاد تازه‌ای از جهان مسابقه آشکار می‌شود.

نشر ساعت از ناشران تازه‌تأسیس حوزه ادبیات داستانی است که فعالیت خود را از سال ۱۴۰۴ آغاز کرده و با تمرکز بر ژانرهای معمایی، جنایی و تریلر، آثار نویسندگان مطرح جهان را به مخاطبان ایرانی معرفی می‌کند. این انتشارات تاکنون حدود ۱۰ عنوان کتاب از نویسندگانی مانند لیزا جول، فریدا مک‌فادن، هالی جکسون و هارلن کوبن منتشر کرده است. انتشار «کارل سیاهچاله‌گرد» نشان‌دهنده گسترش دامنه کاری این انتشارات به سمت ادبیات فانتزی، علمی‌تخیلی و لیت‌آرپی‌جی نیز هست.