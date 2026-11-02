به گزارش خبرنگار مهر، آمار ثبت‌نام خودروهای جدید در کشورهای شمال اروپا از افزایش قابل‌توجه فروش خودروهای تسلا در ماه اکتبر حکایت دارد؛ بااین‌حال، هم‌زمان با بازگشت این خودروساز آمریکایی به بازار، شرکت‌های چینی نیز توانسته‌اند سهم بیشتری از بازار خودروهای برقی منطقه را به دست آورند.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای آماری صنعت خودرو در کشورهای سوئد، نروژ و دانمارک، ثبت‌نام خودروهای تسلا در ماه اکتبر در سوئد ۲۴۸ درصد، در نروژ ۱۳۱ درصد و در دانمارک ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

به نوشته رویترز، این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده که بازار خودروهای برقی اروپا تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله رشد قیمت سوخت، مشوق‌های دولتی و افزایش تقاضا برای خودروهای کم‌مصرف قرار دارد. البته بخشی از رشد ثبت‌نام تسلا نیز به پایین بودن سطح فروش این شرکت در دوره مشابه سال گذشته و در نتیجه اثر مقایسه‌ای آمارها مربوط می‌شود.

در نروژ، تسلا بهترین عملکرد اکتبر خود را ثبت کرد و با در اختیار گرفتن ۹.۸ درصد از بازار خودروهای جدید، در صدر برندهای خودرویی این کشور قرار گرفت. بااین‌حال، در همین بازار خودروسازان چینی نیز موقعیت خود را تقویت کردند؛ به‌طوری‌که مجموع سهم برندهای چینی از ثبت‌نام خودروهای سواری جدید نروژ به رکورد ۲۲.۵ درصد رسید.

وضعیت در دانمارک متفاوت بود. تسلا در این کشور تنها ۰.۷۳ درصد از بازار را در اختیار داشت و از برندهایی مانند بی‌وای‌دی، لیپ‌موتور، اکسپنگ و ام‌جی عقب ماند. این اختلاف نشان می‌دهد که بهبود فروش تسلا در بازارهای اروپایی یکسان نبوده و رقابت میان خودروسازان در کشورهای مختلف شکل متفاوتی دارد.

از سوی دیگر، تسلا اعلام کرده است که در پایان سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی، بیشترین حجم سفارش خودروهای سواری خود در چهار سال گذشته را در اختیار داشته است. این موضوع می‌تواند بر چشم‌انداز فروش این شرکت در ماه‌های آینده اثرگذار باشد.

آمار اکتبر بازار شمال اروپا نشان می‌دهد که افزایش قیمت سوخت و حمایت‌های دولتی همچنان از عوامل مؤثر بر تقاضای خودروهای برقی هستند؛ اما رشد سهم برندهای چینی نیز رقابت در این بازار را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.